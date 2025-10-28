Zé Trovão reage após ser chamado de “Zé Chuvisco” em CPMI do INSS

28/10/2025
Escrito por Metrópoles
O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) se manifestou nesta terça-feira (28/10) sobre um apelido irônico que recebeu de parlamentares da base do governo: “Zé Chuvisco”.

“Teve deputados aqui que, além de usar o nome pejorativo ‘Zé Chuvisco’, ficaram tirando onda com essa comissão. Mas eu quero lembrar que eu prefiro ser chamado de ‘Zé Chuvisco’ do que ter meu nome em lista de empreiteiras como a Odebrecht. Eu prefiro ser chamado de ‘Zé Chuvisco’ do que estar envolvido em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro”, disse o parlamentar.

Assista ao momento:

escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril deste ano e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do então ministro da Previdência, Carlos Lupi.

O deputado Zé Trovão reclamou ainda da falta de utilidade do depoimento do piloto de avião Henrique Traugott Binder Galvão nesta terça. Após o comentário, ele foi repreendido pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

“Só uma observação de quem tem um pouco mais de experiência. Eu, além da aviação, trabalhei por 23 anos com investigações como jornalista investigativo, e vou dizer uma coisa: às vezes, uma informação pequena que a gente não dá valor, é a chave, posteriormente, para a gente desvendar algum tipo de ação”, disse o senador.

