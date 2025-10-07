Zeca Pagodinho faz história e vira o primeiro sambista a ganhar o Prêmio UBC

Zeca Pagodinho acaba de escrever mais um capítulo marcante na história do samba. Pela primeira vez, o Prêmio UBC, uma das principais homenagens da música brasileira, será entregue a um sambista, e o escolhido não poderia ser outro: o bamba de Xerém, ícone da descontração e da autenticidade, será o grande homenageado da edição de 2025.

A cerimônia acontece no dia 10 de dezembro, na Casa UBC, no Rio de Janeiro, e promete um clima à altura do homenageado: leve, festivo e cheio de surpresas. A direção artística é de Max Pierre e Victor Kelly, que preparam um show especial com participações de artistas que marcaram a trajetória de Zeca e até o próprio cantor será surpreendido com versões inéditas de seus clássicos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz Reprodução Zeca Pagodinho Divulgação/Bar do Zeca Zeca Pagodinho nos momentos icônicos Reprodução/montagem Zeca Pagodinho Reprodução Zeca Pagodinho confunde nome de Louro Mané e o chama de Louro José Reprodução: Globoplay Voltar

Próximo

“É um orgulho ser o primeiro sambista a ser escolhido para o Prêmio UBC e entrar na galeria de tantos amigos já escolhidos. E viva o samba!”, comemorou Zeca, com a alegria de quem leva o gênero no sangue há quatro décadas.

Criado em 2017, o Prêmio UBC, dado pela União Brasileira de Compositores, já homenageou nomes como Gilberto Gil, Rita Lee, Caetano Veloso, Djavan e Milton Nascimento. Agora, com Zeca Pagodinho, a UBC reconhece oficialmente o samba como pilar essencial da música brasileira. Para Paula Lima, presidenta da instituição, “Zeca é um dos grandes pilares da música popular brasileira. Sua arte é memória, resistência e identidade cultural”.

Dono de 143 composições registradas e mais de mil gravações, Zeca tem sucessos eternos como “Camarão que Dorme a Onda Leva”, “Faixa Amarela” e “Judia de Mim”. Com 25 álbuns e quatro prêmios Latin Grammy, o cantor chega aos 40 anos de carreira mantendo o mesmo espírito leve e o sorriso fácil que o transformaram em unanimidade nacional.