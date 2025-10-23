23/10/2025
Zelensky celebra sanções de Trump à Rússia: “Terror tem custo”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (23/10) que as sanções dos Estados Unidos sobre petrolíferas da Rússia revelam que “prolongar a guerra e disseminar o terror tem um custo”. Para o líder ucraniano, a medida é importante para alcançar um acordo de paz com Vladimir Putin e celebrou a aprovação do 19º pacote de sanções contra Moscou.

“As novas sanções dos EUA contra as gigantes petrolíferas russas são um sinal claro de que prolongar a guerra e disseminar o terror tem um custo. E esta é uma medida justa e absolutamente merecida. É justamente a pressão sobre a Rússia que será eficaz para alcançar a paz, e as sanções são um dos seus principais componentes. É uma mensagem forte e muito necessária de que a agressão não ficará sem resposta”, disse em seu perfil no X.

Nessa quarta (22/10), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções sobre as duas maiores empresas petróliferas da Rússia: Rosneft e a Lukoil. Todos os bens ligados a estes institutos serão congelados, e empresas e pessoas em território norte-americano, ou de outros países, estão proibidas de manter negócios com as duas companhias, sob o risco de serem alvos de sanções secundárias.

Segundo o governo norte-americano, a medida foi tomada em motivo da falta de comprometimento da Rússia com o “processo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia”. O conflito no leste europeu se estende por mais de dois anos e ainda não chegou a um acordo de paz por divergências entre os líderes Zelesnky e Putin, sobretudo no que diz  respeito a questões territoriais.

Ainda na sequência de tweets sobre pressão a Rússia, Zelensky comemorou a aprovação do 19 pacote de sanções da União Europeia a Rússia. A medida internacional visa reforçar o isolamento econômico do país liderado por Putin, e algumas das principais ações previstas são: a proibição de importações de gás natural liquefeito (GNL) russo e o veto de 118 embarcações da “frota fantasma” que transporta o petróleo russo de forma ilegal.

“Agradeço à União Europeia por ter aprovado hoje o 19.º pacote de sanções contra a Rússia – restrições à frota petrolífera paralela, aos sistemas bancário e financeiro, proibição da importação de GNL russo e, pela primeira vez, sanções contra esquemas e plataformas de criptomoedas. Uma decisão muito importante. Devemos não só defender-nos, mas também, juntamente com toda a Europa e os Estados Unidos, pressionar Putin para pôr fim a esta guerra”

Em conversa por telefone, o presidente dos EUA, Donald Trump e Putin haviam marcado um encontro na capital da Hungria, Budapeste. No entanto, dias depois, Trump recuou e disse que o novo encontro com o presidente da Rússia poderia ser uma “reunião desperdiçada”.

