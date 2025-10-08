“Zerar tudo”, diz Vini Jr. após término como Virginia Fonseca

Na noite desta quarta-feira (8/10), Vini Jr., atacante do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez após o término de relação com a influenciadora Virginia Fonseca. Em suas redes sociais, o jogador comentou que os dois ainda não eram oficialmente um casal, mas que existia uma conexão sincera. O jogador ainda destacou que a ideia é “zerar tudo”, deixando em aberto um possível retorno do relacionamento.
Veja a mensagem:
Em texto, Vini Jr. escreveu que admira muito a influenciadora e que ela teria ido três vezes a Madrid para vê-lo. O jogador comentou que não correspondeu da melhor forma e que decepcionou a influenciadora.
“Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, escreveu em determinado trecho da publicação.
Por fim, o atacante do Real Madrid pediu desculpas por suas atitudes e disse que a ideia agora é zerar tudo.
“Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”