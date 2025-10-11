“Zero preocupada com estética”: Gracyanne surge com perna enfaixada após cirurgia

Gracyanne Barbosa tranquilizou os fãs, na noite desta sexta-feira (10/10), ao mostrar como está sua recuperação após passar por uma cirurgia na perna. A musa fitness surgiu com o membro enfaixado e contou que o procedimento foi bem-sucedido, aproveitando para reforçar que, neste momento, a prioridade é cuidar da saúde, e não da aparência.

Nos stories, Gracyanne falou de forma leve sobre o pós-operatório e rebateu possíveis comentários sobre estética. “Nesse momento, zero preocupada com estética e peso. Quero me recuperar, estar saudável, ter autonomia Não dá pra gente ficar louco com esse negócio de balança. Mas eu desinchei mais, os ossinhos já estão aparecendo. A perna tá meio inchada e sinto que tô inchada no quadril”, contou a ex-BBB.

Gracyanne Barbosa chora ao sentir dor intensa em fisioterapia pós-cirurgia Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgia Gracyanne rebate comentários de vitimismo

Mesmo de repouso, Gracyanne não perdeu o bom humor e tem mantido o contato com o público, compartilhando detalhes da rotina e mensagens de gratidão pelo apoio que vem recebendo. “O importante é estar bem, cuidar do corpo e da mente”, reforçou.

A musa fitness, conhecida pela disciplina e pela rotina intensa de treinos, surpreendeu ao mostrar um lado mais calmo e tranquilo. Sem pressa para voltar à academia, ela afirmou que o momento é de paciência e autocuidado, mostrando que, às vezes, até os mais dedicados precisam desacelerar.