11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

“Zero preocupada com estética”: Gracyanne surge com perna enfaixada após cirurgia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“zero-preocupada-com-estetica”:-gracyanne-surge-com-perna-enfaixada-apos-cirurgia

Gracyanne Barbosa tranquilizou os fãs, na noite desta sexta-feira (10/10), ao mostrar como está sua recuperação após passar por uma cirurgia na perna. A musa fitness surgiu com o membro enfaixado e contou que o procedimento foi bem-sucedido, aproveitando para reforçar que, neste momento, a prioridade é cuidar da saúde, e não da aparência.

Nos stories, Gracyanne falou de forma leve sobre o pós-operatório e rebateu possíveis comentários sobre estética. “Nesse momento, zero preocupada com estética e peso. Quero me recuperar, estar saudável, ter autonomia Não dá pra gente ficar louco com esse negócio de balança. Mas eu desinchei mais, os ossinhos já estão aparecendo. A perna tá meio inchada e sinto que tô inchada no quadril”, contou a ex-BBB.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa chora ao sentir dor intensa em fisioterapia pós-cirurgiaReprodução: Instagram @graoficial
Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgiaReprodução/Instagram @graoficial
Reprodução: Instagram @graoficial
Gracyanne rebate comentários de vitimismoReprodução: Instagram @graoficial

Mesmo de repouso, Gracyanne não perdeu o bom humor e tem mantido o contato com o público, compartilhando detalhes da rotina e mensagens de gratidão pelo apoio que vem recebendo. “O importante é estar bem, cuidar do corpo e da mente”, reforçou.

A musa fitness, conhecida pela disciplina e pela rotina intensa de treinos, surpreendeu ao mostrar um lado mais calmo e tranquilo. Sem pressa para voltar à academia, ela afirmou que o momento é de paciência e autocuidado, mostrando que, às vezes, até os mais dedicados precisam desacelerar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost