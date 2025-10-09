09/10/2025
Zizi Possi leva turnê solidária para São Paulo em homenagem às vítimas de desastres

A cantora Zizi Possi apresenta, no dia 7 de novembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo, o espetáculo “Choro das Águas”. O show, idealizado pela artista e pelo diretor José Possi Neto, propõe um gesto de solidariedade e reflexão sobre as perdas causadas por desastres ambientais.

Acompanhada ao piano por Daniel Grajew, Zizi mergulha em um repertório que dialoga com a simbologia da água, em sua beleza e força. O formato voz e piano intensifica a expressividade de cada palavra, reforçada pelo desenho de luz de Wagner Freire, que cria atmosferas de memória, dor, esperança e renascimento.

“Empresto a minha voz e tento, através desse espetáculo, manter viva a consciência de que os desastres ambientais nunca são totalmente sanados. Devemos nos manter unidos e solidários à causa de reconstrução das vidas atingidas, porque a vida importa mais que tudo”, declara Zizi Possi.

O “Choro das Águas” integra uma turnê solidária pelo Brasil. Em cada cidade, a renda será integralmente destinada a instituições que apoiam comunidades afetadas por desastres climáticos. Trata-se de uma proposta de arte em estado de alerta, que acolhe, convoca e transforma.

Serviço – Zizi Possi – Espetáculo “Choro das Águas”:

Data: 7 de novembro de 2025
Horário: 21h
Local: Teatro Bradesco
Endereço: Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes
Site: www.teatrobradesco.com.br
Duração: 90 minutos
Classificação: Livre
Acessibilidade
Ar-condicionado
Capacidade: 1.439 pessoas

