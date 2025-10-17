Zodíaco dos pets: a personalidade dos bichinhos de cada signo

Cada animal é único e pode ter sua própria personalidade. Assim, é muito importante prestar atenção às necessidades individuais do seu pet e garantir que ele receba todo o amor e cuidado que precisa para ser feliz e saudável. Nesse sentido, entender qual é a personalidade do seu pet de acordo com seu signo astrológico pode ser uma mão na roda! Confira agora qual é a personalidade dos pets de cada signo!
Leia também
-
Grudentos? Estes signos não abrem mão de atenção no namoro; confira
-
Veja os 4 signos que vão ter mais facilidade em fechar negócios
-
Desconfiados: 5 signos que não suportam segredos no relacionamento
-
3 signos podem perder dinheiro em outubro; veja se o seu está na lista
A personalidade dos pets de cada signo
Áries
Animais deste signo são geralmente ativos, enérgicos e corajosos. Eles são altamente independentes e gostam de liderar, mas podem ser impacientes e temperamentais.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Touro
Animais deste signo são geralmente calmos, leais e persistentes. Eles são muito apegados ao dono e gostam de rotina, mas podem ser teimosos.
Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Os vira-latas são os mais populares entre cães e gatos
Getty Images2 de 5
Muitas pessoas também escolhem ter cães e gatos juntos
Getty Images3 de 5
A convivência pode ser positiva para os pets
Cães Online / Reprodução 4 de 5
A adoção de vira-latas é importante no combate ao abandono animal
Reprodução/GettyImages5 de 5
Centros de doação no DF recebem cães e gatos para transfusões seguras em situações de emergência
Getty Images