17/10/2025
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Zodíaco dos pets: a personalidade dos bichinhos de cada signo

Escrito por Metrópoles
Cada animal é único e pode ter sua própria personalidade. Assim, é muito importante prestar atenção às necessidades individuais do seu pet e garantir que ele receba todo o amor e cuidado que precisa para ser feliz e saudável. Nesse sentido, entender qual é a personalidade do seu pet de acordo com seu signo astrológico pode ser uma mão na roda! Confira agora qual é a personalidade dos pets de cada signo!

A personalidade dos pets de cada signo

Áries
Animais deste signo são geralmente ativos, enérgicos e corajosos. Eles são altamente independentes e gostam de liderar, mas podem ser impacientes e temperamentais.

Touro
Animais deste signo são geralmente calmos, leais e persistentes. Eles são muito apegados ao dono e gostam de rotina, mas podem ser teimosos.

 

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

