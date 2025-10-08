08/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Zubeldía critica arbitragem após jogo: “Momento totalmente negativo”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
zubeldia-critica-arbitragem-apos-jogo:-“momento-totalmente-negativo”

Em jogo recuperado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado nesta quarta-feira (8/10), o Mirassol venceu o Fluminense por 2 x 1. Em coletiva pós-jogo, o técnico da equipe carioca, Luis Zubeldía, criticou a arbitragem pela atuação no jogo e disse que o momento dos árbitros está totalmente negativo.

“Evidentemente os árbitros não estão tomando boas decisões e não sei se estão sentindo a pressão, não sei se é capacidade ou casualidade, evidentemente estão em um momento totalmente negativo. (…) Definitivamente os árbitros estão tomando decisões erradas e que condicionam o desenrolar do jogo. Que possam corrigir essa situação, porque atrapalha o trabalho da gente”, relatou o técnico.

3 imagensMirassol x Fluminense - Série A do Campeonato BrasileiroMirassol x Fluminense - Série A do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Mirassol x Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro

Lucas Merçon/Fluminense2 de 3

Mirassol x Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro

Lucas Merçon/Fluminense3 de 3

Mirassol x Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro

Lucas Merçon/Fluminense

Um dos lances mais questionados pelo Fluminense foi no primeiro tempo, quando marcaram gol, mas o juiz, após revisão no VAR, anulou o lance após falta de Canobbio. Zubeldía questionou a decisão e comentou que a atuação do arbitro foi preocupante.

“O que mais me preocupa é que o arbitro não teve a capacidade de perceber que esse jogador estava quase sozinho, que já havia pisado na bola e ainda, que nenhum jogador do Mirassol protestou, nem sequer o jogador que perde a bola, se levanta rapidamente e vai em busca da recuperação da bola. Então, isso o arbitro não conseguiu interpretar e isso é muito preocupante”, disse o treinador.

Leia também

Por fim, o treinador do Fluminense comentou que a equipe fez um bom jogo, mas que alguns erros custaram gols para o Mirassol. O técnico ainda falou que o time não foi bem nos minutos finais do confronto.

“Fizemos uma boa partida, com alguns erros que nos custaram o gol, mas também com muitas virtudes. Pudemos trabalhar a bola, pudemos ter situações de gol. Acredito que a equipe esteve presente, não gostei como encerramos a partida, os últimos 10, 15 minutos acredito que poderíamos ter feito algo melhor, porém, o rival também joga”, finalizou Zubeldía.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost