Zubeldía critica arbitragem após jogo: “Momento totalmente negativo”

Em jogo recuperado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado nesta quarta-feira (8/10), o Mirassol venceu o Fluminense por 2 x 1. Em coletiva pós-jogo, o técnico da equipe carioca, Luis Zubeldía, criticou a arbitragem pela atuação no jogo e disse que o momento dos árbitros está totalmente negativo.

“Evidentemente os árbitros não estão tomando boas decisões e não sei se estão sentindo a pressão, não sei se é capacidade ou casualidade, evidentemente estão em um momento totalmente negativo. (…) Definitivamente os árbitros estão tomando decisões erradas e que condicionam o desenrolar do jogo. Que possam corrigir essa situação, porque atrapalha o trabalho da gente”, relatou o técnico.

Um dos lances mais questionados pelo Fluminense foi no primeiro tempo, quando marcaram gol, mas o juiz, após revisão no VAR, anulou o lance após falta de Canobbio. Zubeldía questionou a decisão e comentou que a atuação do arbitro foi preocupante.

“O que mais me preocupa é que o arbitro não teve a capacidade de perceber que esse jogador estava quase sozinho, que já havia pisado na bola e ainda, que nenhum jogador do Mirassol protestou, nem sequer o jogador que perde a bola, se levanta rapidamente e vai em busca da recuperação da bola. Então, isso o arbitro não conseguiu interpretar e isso é muito preocupante”, disse o treinador.

Por fim, o treinador do Fluminense comentou que a equipe fez um bom jogo, mas que alguns erros custaram gols para o Mirassol. O técnico ainda falou que o time não foi bem nos minutos finais do confronto.

“Fizemos uma boa partida, com alguns erros que nos custaram o gol, mas também com muitas virtudes. Pudemos trabalhar a bola, pudemos ter situações de gol. Acredito que a equipe esteve presente, não gostei como encerramos a partida, os últimos 10, 15 minutos acredito que poderíamos ter feito algo melhor, porém, o rival também joga”, finalizou Zubeldía.