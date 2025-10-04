Zubeldía elogia atuação do Fluminense diante do Galo no Maracanã; veja

04/10/2025
Escrito por Metrópoles
zubeldia-elogia-atuacao-do-fluminense-diante-do-galo-no-maracana;-veja

Após derrotar o Atlético-MG por 3 x 0, na noite deste sábado (4/10), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Zubeldía, técnico do Fluminense, concedeu entrevista coletiva no Maracanã. O comandante elogiou a atuação do Fluminense diante do Galo.

“Isso realmente foi muito bonito. Não só porque jogamos bem, acho que sempre o jogar bem te ordena, as conexões te ordenam. Temos transições também, porque somos um time que tem essa característica. Então, acho que o resultado foi justo”, disse o treinador do Fluminense.

No decorrer da coletiva de imprensa, Zubeldía disse que o Tricolor das Laranjeiras fez um jogo completo e comentou sobre o Atlético-MG.

“Acho que fizemos um jogo bastante completo. É difícil que o Atlético-MG, com a característica dos jogadores que tem, com um treinador muito bom, não possa conectar e concretizar situações de gol. Eu o enfrentei várias vezes e tem jogadores que se conectam e geram perigo. E, hoje, graças a Deus, desativamos todas as possibilidades”, encerrou Zubeldía.

O Fluminense volta a entrar em campo na quarta-feira (8/10), em jogo atrasado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe viaja até o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, às 21h, no Estádio Maião.

