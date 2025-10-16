Zubeldía não gosta da atuação do Fluminense mesmo com a vitória; veja

Na noite da última quarta-feira (16/10), o Fluminense venceu o Juventude por 1 x 0, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa após o jogo, Zubeldía disse que o Tricolor fez um duelo ruim e não jogou bem.

“Fizemos um jogo ruim, não jogamos bem. Não conseguimos encontrar nossa melhor versão, nos custou gerar situações de gol, situações perigosas no campo, não conseguimos terminar bem as jogadas. Mas tenho que destacar que a equipe respondeu até o último momento e teve fé”, disse o técnico do Fluminense.

No decorrer da entrevista pós-jogo, Zubeldía declarou que a vitória foi muito importante. Além disso, comentou que o triunfo no fim da partida teve um gostinho diferente.

“Dentro do contexto, a vitória é muito importante. Assim como se ressalta quando você perde ou empata no fim, vencer no fim tem outro sabor. E quando se ganha no fim também temos que ressaltar. É linda essa sensação para os torcedores também”, encerrou.

Agora, o Tricolor terá mais um compromisso em casa. O Fluminense terá o clássico diante do Vasco na segunda-feira (20/10), às 20h30, no Maracanã.