Acre chega a 6 mortes por SRAG em 2026, mostra painel do Ministério da Saúde

Dados do painel epidemiológico do Ministério da Saúde, checados pelo ContilNet nesta quinta-feira (26), mostram que o Acre já registrou seis óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até a 5ª semana epidemiológica considerando a data dos primeiros sintomas.

Segundo o monitor, o estado contabilizou dois óbitos por SRAG não especificada. As duas mortes ocorreram no município de Feijó.

A terceira morte foi causada por metapneumovírus, vírus respiratório que provocou surto na China em 2025 e é monitorado pelo Ministério da Saúde do Brasil desde 2004. O agente pode causar infecções respiratórias superiores e inferiores.

O metapneumovírus é comum em casos de síndrome gripal, mas pode evoluir para SRAG, exigindo internação. Esse óbito também foi registrado em Feijó.

A quarta morte ocorreu em Cruzeiro do Sul e foi causada por rinovírus, principal responsável por resfriados comuns e também um agente importante de SRAG no Brasil, especialmente entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

As outras duas mortes foram provocadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que pode causar bronquiolite e está entre os principais responsáveis por infecções respiratórias graves em crianças menores de 2 anos, especialmente até os 6 meses de vida.

Esses dois óbitos foram registrados nos municípios de Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.

Alerta da Fiocruz

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (26), alerta que o Acre, junto com Amazonas e Roraima, continuam com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de risco.

No Brasil apresenta sinal de início de aumento. Este cenário tem sido impulsionado principalmente pelo recente aumento do número de hospitalizações por rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR) em alguns estados do Brasil. A análise é referente à Semana Epidemiológica 7, no período de 15 a 21 de fevereiro.

A alta de SRAG no Acre e Amazonas se deve à recente alta das hospitalizações por influenza A, que já apresenta sinal de redução. E também do VSR, cujo número de casos está em queda no Amazonas, mas segue aumentando no Acre e Roraima.

Rio Branco (AC) e Manaus (AM) ainda apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo.

O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.