Alberto Cowboy e Ana Paula protagonizam nova discussão no BBB 26: ‘você não cala a boca, menina’

Em novo episódio de rusgas dentro da casa mais vigiada do Brasil, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault voltaram a protagonizar cenas de discussão no BBB 26, na noite deste sábado (28), pouco após a Prova do Anjo, vencida pelo brother.
Com o colar de novo Anjo da casa, o mineiro de Manhuaçu havia indicado a rival para cumprir o Castigo do Monstro, e tentava conversar com Samira, na cozinha, enquanto era interrompido pela veterana no reality.
Ana Paula e Cowboy discutem
“Ô, Ana Paula, deixa eu conversar com a Samira, você não cala a boca, menina. Tá vendo por que que você está no Monstro? Você é muito chata. Eu estou conversando com ela, não posso conversar só com ela não?”, protestou Cowboy.
Surpresa com a reação do brother, Ana Paula rapidamente começa a questionar a atitude do adversário no jogo. “Mas por que que você ficou tão exaltado? Achei que você foi grosso. Gritou, não gostei. Achei complicado, grosseria”, disse.
Outros participantes presenciaram a cena, mas não interviram na discussão.
