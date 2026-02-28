Após acidente, advogado Walisson Reis grava vídeo e agradece preocupação: “Penhasco muito alto”

O advogado Walisson dos Reis Pereira, representante da família da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, que morreu após uma perseguição policial, sofreu um acidente na madrugada deste sábado (28), em Minas Gerais. Em vídeo, o advogado informou que apesar do acidente, está bem.

No vídeo, o advogado diz que já está em casa e agradece a todos que se preocuparam com ele. “Foi apenas um acidente de carro. Eu estou bem. Gratidão a todos vocês, e a gente continua por aqui firme e forte. Era um penhasco muito alto, um buraco muito fundo, mas está tudo bem comigo, e eu agradeço a todos que se preocuparam”, disse.

LEIA MAIS: Advogado conhecido por casos polêmicos no Acre sofre acidente grave e carro fica destruído

Walisson ficou conhecido por sua atuação firme no caso que apura a morte da enfermeira, ocorrida em dezembro de 2023, durante uma perseguição policial. Ele vinha fazendo críticas públicas à decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre que concedeu prisão domiciliar aos policiais militares acusados pelo crime. O advogado também participou de outros casos polêmicos no estado.

Na ocasião, o advogado questionou o argumento utilizado para a soltura, que considerou o fato de os réus terem filhos menores de 12 anos. Em declarações à imprensa, ele afirmou que a decisão gerava revolta na sociedade e destacou que os filhos da vítima jamais teriam novamente a presença da mãe.