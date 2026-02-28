28/02/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025

Após acidente, advogado Walisson Reis grava vídeo e agradece preocupação: “Penhasco muito alto”

Walisson ficou conhecido por sua atuação firme no caso que apura a morte da enfermeira, ocorrida em dezembro de 2023, durante uma perseguição policial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Após acidente, advogado Walisson tranquiliza seguidores e diz que está bem
Após acidente, advogado Walisson tranquiliza seguidores e diz que está bem/Foto: Reprodução

O advogado Walisson dos Reis Pereira, representante da família da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, que morreu após uma perseguição policial, sofreu um acidente na madrugada deste sábado (28), em Minas Gerais. Em vídeo, o advogado informou que apesar do acidente, está bem.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No vídeo, o advogado diz que já está em casa e agradece a todos que se preocuparam com ele. “Foi apenas um acidente de carro. Eu estou bem. Gratidão a todos vocês, e a gente continua por aqui firme e forte. Era um penhasco muito alto, um buraco muito fundo, mas está tudo bem comigo, e eu agradeço a todos que se preocuparam”, disse.

LEIA MAIS: Advogado conhecido por casos polêmicos no Acre sofre acidente grave e carro fica destruído

Walisson ficou conhecido por sua atuação firme no caso que apura a morte da enfermeira, ocorrida em dezembro de 2023, durante uma perseguição policial. Ele vinha fazendo críticas públicas à decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre que concedeu prisão domiciliar aos policiais militares acusados pelo crime. O advogado também participou de outros casos polêmicos no estado.

Na ocasião, o advogado questionou o argumento utilizado para a soltura, que considerou o fato de os réus terem filhos menores de 12 anos. Em declarações à imprensa, ele afirmou que a decisão gerava revolta na sociedade e destacou que os filhos da vítima jamais teriam novamente a presença da mãe.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.