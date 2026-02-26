Bocalom tem reunião com presidente do PL e diz que tem total lealdade ao partido

26/02/2026
Bocalom e Valdemar/Foto: Reprodução

Mesmo em meio à crise com o Partido Liberal (PL), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, conseguiu se reunir com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, nesta quinta-feira (26). O encontro ocorreu em Brasília.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Bocalom foi à capital federal para tratar de seu futuro político, mais especificamente de sua pré-candidatura ao Governo do Estado. A executiva estadual do PL havia negado aval ao projeto do prefeito, apresentando um documento no qual afirma que a prioridade do partido em 2026 é a reeleição do senador Marcio Bittar.

Bocalom deu presentes a Valdemar, que é presidente do PL

Bocalom deu presentes a Valdemar, que é presidente do PL/Foto: Reprodução

A assessoria do prefeito informou à imprensa que Bocalom classificou a reunião como produtiva. Ele fez questão de destacar que mantém sentimento de lealdade ao PL e às pré-candidaturas que a legenda projeta para as próximas eleições, tanto no âmbito nacional quanto estadual.

“Vim aqui demonstrar nosso amor pelo partido e por tudo o que construímos nos últimos anos. Tenho convicção de que as pré-candidaturas do senador Márcio e do presidente Flávio serão vitoriosas. São as pré-candidaturas do meu coração. Farei tudo o que for possível para ajudá-las”, afirmou Bocalom.

Durante o encontro, o prefeito entregou a Valdemar uma sacola com produtos regionais, incluindo seu recém-lançado café, além da tradicional Placa da Disciplina — que substitui fotografias do prefeito em repartições públicas municipais.

Na mesma ocasião, Bocalom também se reuniu com o senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro.

O ContilNet tentou contato com o prefeito para obter mais detalhes sobre as reuniões com as lideranças nacionais, mas as ligações não foram atendidas.

PSDB

Ainda em Brasília, o prefeito de Rio Branco também cumpriu agenda com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. A sigla é considerada por Bocalom como uma alternativa para manter sua pré-candidatura ao Governo. Segundo apuração do ContilNet, as tratativas estão avançadas.

