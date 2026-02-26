Chega a 59 número de mortes provocadas pela chuva em MG

Subiu para 59 o número de mortes na Zona da Mata mineira em decorrência das fortes chuvas. Os bombeiros retiraram mais quatro corpos de áreas de deslizamentos de terra em Juiz de Fora, cidade mais afetada, que agora tem 53 mortes confirmadas. Os outros seis óbitos foram registrados em Ubá, município vizinho.

Desse total, a Polícia Civil já identificou e liberou 50 corpos. Os demais aguardam documentos pelas famílias que possam ajudar na identificação.

Os bombeiros informaram, ainda, que o número de desaparecidos foi atualizado e cresceu: agora são 15 pessoas sem localização, sendo 13 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Oito frentes de trabalho são conduzidas pelos militares nos dois municípios para localizar as vítimas.

Desde a última segunda-feira, mais de 240 pessoas também foram resgatadas com vida nas duas cidades. Uma delas é Edna Almeida, que ficou cerca de 3 horas agarrada em um poste para conseguir escapar da enchente que atingiu Ubá. As imagens registradas por vizinhos dela viralizaram e mostram a vítima agarrada ao poste enquanto a água se aproxima do pescoço dela.

Em entrevista à TV Integração, afiliada da Globo, Edna afirmou que a fé a ajudou a escapar.

“Aí eu vi a minha cachorrinha passando na enchente, indo embora e eu não agarrada ali sem poder fazer nada. Aí eu procurando, eu olhando, aí eu comecei a gritar: “Socorro”. Aí que o pessoal que estava nas marquises dos prédios, eles me viram. Aí eu comecei: “Gente, pelo amor de Deus, chama o bombeiro, que eu não quero morrer”. E eu fiquei muito tempo lá e a água só que subia e eu cada vez subia mais. Eu rezava, eu pedia a Deus, Senhor, não deixa eu morrer afogada. Senhor, me dá força para eu não soltar daqui”, contou.