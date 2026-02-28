Confusão em tabacaria durante madrugada termina em briga generalizada em Rio Branco; ASSISTA

Uma confusão em uma tabacaria terminou em briga generalizada na madrugada deste sábado (28), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por frequentadores da região, o estabelecimento já teria sido fechado pela polícia ao menos duas vezes nos últimos meses. Mesmo assim, o local estaria funcionando novamente, supostamente sem a documentação necessária para operar.

Ainda segundo relatos, uma discussão entre frequentadores evoluiu para agressões físicas. A briga ocorreu dentro do estabelecimento e também se estendeu para a via pública, chamando a atenção de moradores e de pessoas que passavam pela avenida no momento da confusão.

Apesar do tumulto, a Polícia Militar do Acre não foi acionada e, por isso, não houve registro oficial da ocorrência. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Moradores da região demonstram preocupação com a recorrência de episódios no local e cobram fiscalização, diante da suspeita de funcionamento irregular do estabelecimento.

