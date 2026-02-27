O idoso Oséias de Souza Lima, de 69 anos, a esposa Gelzifran da Silva Lima, de 46 anos, e um adolescente de 13 anos foram vítimas de intoxicação após consumirem uma fruta na noite desta quinta-feira (26), dentro de uma residência localizada na Rua São José, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Oséias já havia consumido anteriormente uma fruta conhecida popularmente como “trombeta-de-anjo”, sem apresentar qualquer reação. Na noite desta quinta, o idoso encontrou a fruta no quintal de um vizinho, pediu autorização para retirá-la e levou para casa, onde acabou ingerindo o alimento junto com a esposa e o adolescente.

Minutos após o consumo, o casal começou a apresentar sintomas de intoxicação. Um vizinho percebeu a situação e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico ao local. Devido ao estado crítico de Oséias, que apresentava rebaixamento do nível de consciência, também foi solicitada uma equipe de suporte avançado.

Ainda dentro da residência, o idoso começou a apresentar delírios, seguido de perda progressiva da consciência, chegando a desmaiar. Diante da gravidade do quadro, o médico plantonista do Samu, Bryan Singui, realizou o procedimento de intubação para garantir a respiração do paciente. Segundo o profissional, a fruta ingerida é altamente tóxica e pode comprometer o funcionamento do diafragma, dificultando a respiração.

Gelzifran também apresentou sintomas intensos, como vômitos, delírios, dificuldade para ouvir, mal-estar, fraqueza, formigamento nas pernas e tontura. Já o adolescente, que ingeriu apenas uma pequena quantidade da fruta, não apresentou sintomas graves, mas foi atendido pelas equipes médicas e encaminhado junto com a família ao pronto-socorro, onde deu entrada na emergência pediátrica para ficar sob observação médica.

Autoridades de saúde alertam a população sobre os riscos do consumo da planta Brugmansia, conhecida popularmente como trombeta-de-anjo. Apesar de ser utilizada como planta ornamental em jardins, todas as partes da planta — flores, folhas e frutos — são altamente tóxicas e podem causar intoxicação grave.

A planta contém substâncias como escopolamina e atropina, que afetam diretamente o sistema nervoso. A ingestão pode provocar sintomas como confusão mental, alucinações, dilatação das pupilas, taquicardia, vômitos e, em casos mais graves, convulsões e risco de morte.

Especialistas explicam que muitas pessoas ingerem partes da planta por curiosidade ou por acreditarem que ela possui efeitos medicinais ou alucinógenos, o que representa um grande risco à saúde. Crianças e animais domésticos também podem ser vítimas de intoxicação acidental.

A recomendação das autoridades é que nenhuma parte da trombeta-de-anjo seja consumida e que se evite o contato de crianças com a planta. Em casos de ingestão ou suspeita de intoxicação, a orientação é procurar imediatamente atendimento médico.

Especialistas também reforçam a importância de alertar familiares e vizinhos sobre os riscos da planta, principalmente quando ela estiver presente em residências ou espaços públicos.