A Escola de Artes e Cultura Beija-Flor está com inscrições abertas para o curso gratuito Canções de Agora – Composição Autoral (letra e música), voltado a pessoas interessadas em desenvolver a escrita musical contemporânea. A formação tem início no dia 10 de março e ainda conta com vagas disponíveis.

O curso será ministrado pelo compositor e educador Rodolfo Minari, com aulas às terças e quintas-feiras, das 18h15 às 21h15, no Casarão. A proposta é trabalhar criação autoral a partir de experiências pessoais, referências atuais e práticas coletivas de composição, unindo letra e música em um mesmo processo criativo.

Segundo a coordenação da escola, esta é uma oportunidade para quem deseja ingressar ou se aprofundar na composição musical, já que as demais formações ofertadas pela instituição neste período já se encontram em cadastro de reserva.

“Nosso compromisso é garantir acesso gratuito à formação artística, e este curso ainda tem espaço para receber novos participantes. É uma chance importante para ampliar o alcance da música autoral na comunidade”, destaca a coordenadora Shirley Torres.

As inscrições e demais orientações estão disponíveis no perfil oficial da escola no Instagram. Interessados também podem obter informações pelo e-mail [email protected].