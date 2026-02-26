27/02/2026
ContilPop
Curso gratuito de composição musical segue com vagas abertas na Escola de Artes e Cultura Beija-Flor

Formação “Canções de Agora”, com Rodolfo Minari, começa em março e ainda tem inscrições abertas

Curso gratuito Canções de Agora – Composição Autoral, com aulas de letra e música ministradas por Rodolfo Minari, segue com inscrições abertas na Escola de Artes e Cultura Beija-Flor
Curso gratuito Canções de Agora – Composição Autoral, com aulas de letra e música ministradas por Rodolfo Minari, segue com inscrições abertas na Escola de Artes e Cultura Beija-Flor/Foto: Ascom

A Escola de Artes e Cultura Beija-Flor está com inscrições abertas para o curso gratuito Canções de Agora – Composição Autoral (letra e música), voltado a pessoas interessadas em desenvolver a escrita musical contemporânea. A formação tem início no dia 10 de março e ainda conta com vagas disponíveis.

O curso será ministrado pelo compositor e educador Rodolfo Minari, com aulas às terças e quintas-feiras, das 18h15 às 21h15, no Casarão. A proposta é trabalhar criação autoral a partir de experiências pessoais, referências atuais e práticas coletivas de composição, unindo letra e música em um mesmo processo criativo.

Segundo a coordenação da escola, esta é uma oportunidade para quem deseja ingressar ou se aprofundar na composição musical, já que as demais formações ofertadas pela instituição neste período já se encontram em cadastro de reserva.

“Nosso compromisso é garantir acesso gratuito à formação artística, e este curso ainda tem espaço para receber novos participantes. É uma chance importante para ampliar o alcance da música autoral na comunidade”, destaca a coordenadora Shirley Torres.

As inscrições e demais orientações estão disponíveis no perfil oficial da escola no Instagram. Interessados também podem obter informações pelo e-mail [email protected].

