Ex-namorado de Marciele do ‘BBB 26’ apoia ficada e conchinha com Jonas: ‘Arrocha cunhã’

O tão comentado clima entre Marciele e Jonas finalmente se concretizou durante a última festa do Big Brother Brasil 26. O beijo entre os dois movimentou a casa e rapidamente ganhou repercussão também fora do reality.

A aproximação já vinha sendo observada há dias, mesmo com a presença de Maxiane, que também se envolvia com Jonas antes de ser eliminada. Com a saída da participante, o caminho ficou livre para que a relação entre Marciele e o brother avançasse.

Após o beijo na pista de dança, os dois ainda dormiram juntos, em clima de intimidade. A cena chamou atenção não só dos colegas de confinamento, mas também do público que acompanha o programa em tempo real.

Reação do ex chama atenção

Quem também acompanhou tudo foi o ex-namorado de Marciele, Thiago Yawanawá. O fotógrafo e cineasta surpreendeu ao demonstrar leveza diante da situação. Em vez de ciúmes, ele publicou um vídeo do casal com uma legenda descontraída: “Arrocha cunhã”.

Thiago e Marciele terminaram o relacionamento em dezembro do ano passado, pouco antes da entrada dela no reality. Mesmo após o fim, ele manteve apoio público à ex-companheira, inclusive incentivando sua participação no programa durante a dinâmica da Casa de Vidro.

Relação antes do BBB

O casal era conhecido nas redes sociais e tinha forte conexão com a cultura indígena. Ambos pertencem a povos originários e compartilhavam conteúdos que geravam grande engajamento.

Os rumores de separação começaram ainda em 2025, quando os dois apagaram fotos juntos. O término oficial veio após uma viagem à Europa, que incluiu passagem pelo festival Tomorrowland. Apesar da curiosidade dos fãs, os dois nunca revelaram o motivo do rompimento.

Thiago, do povo Yawanawá, no Acre, também se destaca pelo trabalho com audiovisual e é fundador do Festival Mariri Yawanawá, voltado à valorização da cultura indígena.

