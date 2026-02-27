Exército indica primeira mulher ao quadro de generais







A coronel-médica pernambucana Claudia Lima Gusmão Cacho deverá ser a primeira mulher a chegar ao generalato do Exército brasileiro a partir do próximo dia 31 de março. O nome dela foi indicado pela instituição para o posto de general-de-brigada e deverá ser confirmado pelo presidente Lula.

O Exército, que reconhece a indicação como um marco institucional, é a última das três forças armadas a promover uma mulher ao generalato.

Notícias relacionadas:

Na Marinha, Dalva Maria Carvalho chegou a contra-almirante (duas estrelas) em 2012, enquanto que Carla Lyrio Martins, na Aeronáutica, foi promovida a brigadeiro em 2020 e a major-brigadeiro, em 2023. Foi a única mulher a chegar a três estrelas. Ambas são médicas.

O mais alto posto nas três forças é simbolizado por quatro estrelas. Nenhuma mulher foi até hoje promovida até esse nível.

Trajetória

Segundo o Exército, a oficial indicada a general-de-brigada entrou na instituição em 1996 como oficial temporária, no então 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, sediado em Goiânia (GO).

Dois anos depois, ela ingressou em um concurso de carreira e entrou para a Escola de Saúde do Exército.

“Ao longo de quase três décadas de serviço, construiu uma sólida trajetória na área de saúde operacional e hospitalar”, disse o Exército em nota.

Entre os cargos, já dirigiu o Hospital de Guarnição de Natal (RN) e o Hospital Militar de Área de Campo Grande (MS).

Além da novidade no topo da carreira, o ano de 2026 tem presença da mulher também na base. Mais de mil mulheres vão entrar como soldados na próxima semana (dia 2 de março) depois que 33.720 mulheres se alistarem em todo o território nacional.