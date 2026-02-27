27/02/2026
Foragido por abusar de duas crianças é preso pela Polícia Civil dentro de hospital no Acre

No local, ele recebeu voz de prisão/Foto: Reprodução
Um homem acusado de estuprar duas crianças foi preso nesta sexta-feira (27) após ser localizado dentro de uma unidade de saúde em Rio Branco. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Acre, que cumpriu mandado de prisão contra o suspeito identificado pelas iniciais J.B.S.

Segundo as investigações, os crimes teriam sido cometidos em 2025, no município de Acrelândia, e tiveram como vítimas duas sobrinhas do acusado, de 9 e 12 anos. Após a expedição da ordem judicial, ele passou a ser considerado foragido.

As diligências conduzidas pela equipe da delegacia de Acrelândia levaram os agentes até a Fundação Hospitalar do Acre, onde o homem foi encontrado. No local, ele recebeu voz de prisão.

De acordo com a delegada Jade Dene, a captura é resultado de um trabalho contínuo de investigação e monitoramento realizado pela unidade policial. “A equipe atuou de forma estratégica para garantir o cumprimento da ordem judicial e a responsabilização do investigado”, destacou.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes.

