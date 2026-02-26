Um forte temporal provocou alagamentos, deslizamentos, deixou pessoas desalojadas e arrastou um homem em uma correnteza nesta quinta-feira (26) em Paraty (RJ).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu 162 milímetros nas últimas 24 horas no município da Costa Verde.
As principais ocorrências foram registradas nos bairros Pantanal, Ponte Branca, Condado, Jabaquara, Ilha das Cobras, Jacu, Corisco, Coriscão, Canto Verde e Mangueira.
Segundo a prefeitura, já existe a confirmação de pessoas desalojadas, mas ainda não há dados exatos. O poder executivo municipal também informou que equipes estão nas ruas para auxiliar a população.
Pelas redes sociais, a Prefeitura de Paraty pediu aos moradores desabrigados e desalojados procurarem a Escola Municipal Pequenina Calixto, no bairro Parque Ipê. Esse é o ponto de apoio oficial definido pela Defesa Civil.
O colégio está recebendo doações. Neste momento, os itens com maior necessidade são roupas (para crianças e adultos), toalhas e roupas de cama.
Em um dos registros enviados ao WhatsApp da TV Rio Sul, moradores tentam sair de um ponto de ônibus com o auxílio de uma corda, passando por uma forte correnteza. (Veja abaixo).
Rio-Santos
Na BR-101, o temporal provocou a queda de uma árvore na altura do bairro Várzea do Corumbê. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o problema já foi solucionado. Ainda segundo a empresa, até a produção da reportagem, não havia previsão para fechamento da pista.
Emergência
Em situações de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.
Veja o vídeo: