27/02/2026
ContilPop
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Influenciadora é atacada por causa de vestimenta em posto: veja o vídeo
Entenda por que Maxiane perdeu o apartamento que ganhou no BBB 26
Jaqueta usada por equipe dos Mamonas Assassinas é encontrada intacta sobre caixão de Dinho
Foo Fighters é confirmado como atração principal do Rock in Rio 2026
Filho de Ivete Sangalo deixa recado emocionante após acidente com a cantora
Prepare-se: Mercúrio retrógrado retorna e afeta estes signos em 2026

VÍDEO: forte chuva causa alagamentos e arrasta homem em correnteza em Paraty

Segundo prefeitura, já existe confirmação de pessoas desalojadas por conta da chuva e ponto de apoio definido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Homem é arrastado por correnteza em Paraty
Homem arrastado por correnteza de forte chuva em Paraty/Foto: Reprodução

Um forte temporal provocou alagamentos, deslizamentos, deixou pessoas desalojadas e arrastou um homem em uma correnteza nesta quinta-feira (26) em Paraty (RJ).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu 162 milímetros nas últimas 24 horas no município da Costa Verde.

As principais ocorrências foram registradas nos bairros Pantanal, Ponte Branca, Condado, Jabaquara, Ilha das Cobras, Jacu, Corisco, Coriscão, Canto Verde e Mangueira.

Segundo a prefeitura, já existe a confirmação de pessoas desalojadas, mas ainda não há dados exatos. O poder executivo municipal também informou que equipes estão nas ruas para auxiliar a população.

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Paraty pediu aos moradores desabrigados e desalojados procurarem a Escola Municipal Pequenina Calixto, no bairro Parque Ipê. Esse é o ponto de apoio oficial definido pela Defesa Civil.

O colégio está recebendo doações. Neste momento, os itens com maior necessidade são roupas (para crianças e adultos), toalhas e roupas de cama.

Em um dos registros enviados ao WhatsApp da TV Rio Sul, moradores tentam sair de um ponto de ônibus com o auxílio de uma corda, passando por uma forte correnteza. (Veja abaixo).

Rio-Santos

Na BR-101, o temporal provocou a queda de uma árvore na altura do bairro Várzea do Corumbê. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o problema já foi solucionado. Ainda segundo a empresa, até a produção da reportagem, não havia previsão para fechamento da pista.

Emergência

Em situações de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.