28/02/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025

Friale diz que março pode ter chuvas abaixo da média e alerta para possível queda de temperatura

21 de março marca o fim do verão e os dias e noites devem ter a mesma duração em todo o planeta, disse o pesquisador

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Friale divulgou a previsão do tempo para março no Acre
Friale divulgou a previsão do tempo para março no Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O pesquisador Davi Friale divulgou, em seu site O Tempo Aqui, a previsão do tempo para o mês de março no Acre. O meteorologista classificou o próximo mês como o mais chuvoso no centro e oeste do Acre, como nas microrregiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“No entanto, as chuvas são intensas também no leste e no sul do Acre, ou seja, nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, sendo o terceiro mês mais chuvoso do ano nessa parte do estado, com pequena diferença do segundo mês mais chuvoso, que é janeiro”, diz.

O pesquisador ressalta que, em geral, as chuvas têm duração de 30 minutos e 2h, mas que em alguns dias podem durar até 12h ou mais, “porém, neste caso, com fraca intensidade. Temporais, com raios e ventanias, são raros em março, mas quando ocorrem estão associados a ondas polares”, afirma.

LEIA MAIS: Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre neste final de semana; veja detalhes

Friale diz, ainda, que as atuais configurações da atmosfera e dos oceanos, observadas neste sábado (28), indicam tendência de chuvas um pouco abaixo da média em março. “Com alta probabilidade de acumulados pluviométricos significativos em poucas horas, podendo causar sérios transtornos à população, como inundação de ruas e transbordamento de córregos e igarapés. Quanto aos rios maiores, não deverão ocorrer transbordamentos alarmantes na maior parte do estado”, escreveu.

Em março, podem ocorrer incursões de ar polar, o que pode provocar leve queda na temperatura. “As temperaturas devem ficar situadas, em média, dentro ou um pouco abaixo da normalidade climatológica para março. Na segunda quinzena do mês, poderá ocorrer incursão de onda polar, diminuindo um pouco a temperatura, principalmente no leste e no sul do estado”, disse.

Friale destaca que 21 de março marca o término do verão com a passagem vertical do Sol pela linha do equador terrestre, o que fará com que o dia e a noite tenham duração igual em todo o planeta.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.