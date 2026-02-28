Friale diz que março pode ter chuvas abaixo da média e alerta para possível queda de temperatura

O pesquisador Davi Friale divulgou, em seu site O Tempo Aqui, a previsão do tempo para o mês de março no Acre. O meteorologista classificou o próximo mês como o mais chuvoso no centro e oeste do Acre, como nas microrregiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

“No entanto, as chuvas são intensas também no leste e no sul do Acre, ou seja, nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, sendo o terceiro mês mais chuvoso do ano nessa parte do estado, com pequena diferença do segundo mês mais chuvoso, que é janeiro”, diz.

O pesquisador ressalta que, em geral, as chuvas têm duração de 30 minutos e 2h, mas que em alguns dias podem durar até 12h ou mais, “porém, neste caso, com fraca intensidade. Temporais, com raios e ventanias, são raros em março, mas quando ocorrem estão associados a ondas polares”, afirma.

Friale diz, ainda, que as atuais configurações da atmosfera e dos oceanos, observadas neste sábado (28), indicam tendência de chuvas um pouco abaixo da média em março. “Com alta probabilidade de acumulados pluviométricos significativos em poucas horas, podendo causar sérios transtornos à população, como inundação de ruas e transbordamento de córregos e igarapés. Quanto aos rios maiores, não deverão ocorrer transbordamentos alarmantes na maior parte do estado”, escreveu.

Em março, podem ocorrer incursões de ar polar, o que pode provocar leve queda na temperatura. “As temperaturas devem ficar situadas, em média, dentro ou um pouco abaixo da normalidade climatológica para março. Na segunda quinzena do mês, poderá ocorrer incursão de onda polar, diminuindo um pouco a temperatura, principalmente no leste e no sul do estado”, disse.

Friale destaca que 21 de março marca o término do verão com a passagem vertical do Sol pela linha do equador terrestre, o que fará com que o dia e a noite tenham duração igual em todo o planeta.