27/02/2026
ContilPop
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025
Influenciadora é atacada por causa de vestimenta em posto: veja o vídeo
Entenda por que Maxiane perdeu o apartamento que ganhou no BBB 26

Gilmar proíbe MP e tribunais de acelerar pagamentos de penduricalhos

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gilmar-proibe-mp-e-tribunais-de-acelerar-pagamentos-de-penduricalhos

Logo Agência Brasil

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (27) proibir que o Ministério Público e tribunais realizem reprogramações financeiras para acelerar para o pagamento de penduricalhos.

Mendes reiterou decisão proferida, na última terça-feira (24), para proibir o pagamento dos benefícios, concedidos aos servidores dos dois órgãos e que, somados ao salário, não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil.

Notícias relacionadas:

  • STF adia para 25 de março julgamento sobre suspensão de penduricalhos .
  • Penduricalhos: STF e Congresso fecham acordo para regra de transição .

“Está vedada a reprogramação financeira com objetivo de concentrar, acelerar ou ampliar desembolsos, tampouco a inclusão de novas parcelas ou de beneficiários não contemplados no planejamento original”, decidiu.

A decisão foi tomada após o Supremo adiar para 25 de março a votação das decisões que suspenderam o pagamento de penduricalhos.

Segundo Mendes, somente podem ser pagos os valores retroativos que já estão programados e que foram reconhecidos legalmente. 

O ministro também determinou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prestem, em 48 horas, esclarecimentos sobre o cumprimento da decisão que suspendeu os penduricalhos.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.