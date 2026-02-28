28/02/2026
Goleiro Bruno deixa Vasco-AC após passagem relâmpago e é anunciado por clube de Minas Gerais

Ele deixa elenco acreano e disputará campeonato municipal por clube mineiro

Bruno Fernandes deixou o Vasco-AC e foi anunciado por equipe de Minas Gerais para disputar campeonato municipal nesta temporada.
Bruno deixa Vasco-AC e acerta com mineiro/ Foto: Instagram

O goleiro Bruno Fernandes não seguirá no elenco do Vasco da Gama-AC para o restante da temporada. O atleta foi confirmado como novo reforço do Menezes Esporte Clube, equipe de Ribeirão das Neves.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube mineiro, que informou a contratação para a disputa do campeonato municipal da primeira divisão. A publicação destacou o acerto entre as partes e deu boas-vindas ao jogador.

Em seu perfil pessoal, Bruno também comentou a mudança e apareceu com a camisa da nova equipe. “Alô, Menezes, Ribeirão das Neves, papai tá de volta, já coloquei o manto e ficou bonito demais”, afirmou.

O goleiro havia iniciado atividades pelo Vasco-AC em fevereiro, período em que o clube se preparava para a estreia na Copa do Brasil. O nome do atleta chegou a constar no Boletim Informativo Diário (BID), oficializando sua condição de jogo.

Com a transferência, Bruno passa a integrar o elenco do Menezes para a sequência das competições locais.

Veja o vídeo: 

