Goleiro Bruno deixa Vasco-AC após passagem relâmpago e é anunciado por clube de Minas Gerais

O goleiro Bruno Fernandes não seguirá no elenco do Vasco da Gama-AC para o restante da temporada. O atleta foi confirmado como novo reforço do Menezes Esporte Clube, equipe de Ribeirão das Neves.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube mineiro, que informou a contratação para a disputa do campeonato municipal da primeira divisão. A publicação destacou o acerto entre as partes e deu boas-vindas ao jogador.

Em seu perfil pessoal, Bruno também comentou a mudança e apareceu com a camisa da nova equipe. “Alô, Menezes, Ribeirão das Neves, papai tá de volta, já coloquei o manto e ficou bonito demais”, afirmou.

O goleiro havia iniciado atividades pelo Vasco-AC em fevereiro, período em que o clube se preparava para a estreia na Copa do Brasil. O nome do atleta chegou a constar no Boletim Informativo Diário (BID), oficializando sua condição de jogo.

Com a transferência, Bruno passa a integrar o elenco do Menezes para a sequência das competições locais.

