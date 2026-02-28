28/02/2026
ContilNet
Líder supremo do Irã foi morto em ataque, diz agência internacional

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que havia “muitos sinais” de que Khamenei “não está mais entre nós”

Ali Khamenei é líder supremo do Irã/Foto: Reprodução

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, teria sido morto em ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos neste sábado (28). A informação foi atribuída por uma autoridade israelense à agência Reuters.

A notícia foi divulgada pela CNN Brasil.

Os bombardeios ocorreram na manhã deste sábado, em meio à escalada de tensão entre o governo do presidente norte-americano Donald Trump e o regime iraniano, especialmente em razão de impasses envolvendo o acordo nuclear com Teerã.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que havia “muitos sinais” de que Khamenei “não está mais entre nós”, mas não confirmou oficialmente a morte.

Em sentido contrário, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou à rede norte-americana ABC News que tanto o presidente iraniano quanto o líder supremo estariam “sãos e salvos”.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte do governo iraniano sobre a suposta morte do aiatolá.

