Michelle revela carta com indicação de Jair Bolsonaro ao Senado

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), revelou neste sábado (28) uma carta entregue pelo marido, Jair Bolsonaro (PL), durante visita ao 19º Batalhão da Polícia Militar da PMDF, a Papudinha, em Brasília (DF), onde o ex-presidente revelou uma nova indicação ao Senado Federal, para as eleições de 2026.

“Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Por delegação do presidente Valdemar [Costa Neto, do PL], tal lista ficaria com minha responsabilidade”, começou Jair Bolsonaro no documento revelado pela esposa.

Bolsonaro indica candidato ao Senado por MS

Desta vez, Bolsonaro indicou o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), como pré-candidato para a Casa no Mato Grosso do Sul, na mesma chapa que concorre o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à presidência da República.

“Adianto que por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Pollon”, concluiu.

Nas redes sociais, Michelle contou detalhes da visita, que também teve as filhas do ex-casal precidencial como pauta. “Conversamos longamente sobre tudo o que estamos vivendo. Falamos de Deus, das nossas filhas e das injustiças que, por vezes, tentam nos abater. Mas não perderemos a fé. Cremos que dias melhores virão e que a verdade e a justiça sempre prevalecem”, escreveu Michelle.

Em seguida, Pollon reagiu a publicação e agradeceu a confiança com a publicação de uma oração de agradecimento.

Indicações do PL

Nas últimas semanas, o PL tem definido diversos pré-candidatos ao Senado Federal. O deputado federal Guilherme Derrite (Progressistas-SP) vai concorrer por São Paulo, assim como deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) pelo Mato Grosso do Sul, o deputado federal José Medeiros (PL-MT) por Mato Grosso e o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por Goiás.

No Rio de Janeiro, os escolhidos foram o governador do estado, Cláudio Castro (PL), e o atual prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (UNIÃO). Em Brasília, Jair Bolsonaro indicou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), sua esposa, e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) como candidatas para concorrer pelo Distrito Federal.

Filho 02 do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador do Rio de Janeiro, vai disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina, assim como a deputada federal Carol de Toni (PL-SC).

