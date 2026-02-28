01/03/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores

Michelle revela carta com indicação de Jair Bolsonaro ao Senado

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michelle-revela-carta-com-indicacao-de-jair-bolsonaro-ao-senado

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), revelou neste sábado (28) uma carta entregue pelo marido, Jair Bolsonaro (PL), durante visita ao 19º Batalhão da Polícia Militar da PMDF, a Papudinha, em Brasília (DF), onde o ex-presidente revelou uma nova indicação ao Senado Federal, para as eleições de 2026.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

“Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Por delegação do presidente Valdemar [Costa Neto, do PL], tal lista ficaria com minha responsabilidade”, começou Jair Bolsonaro no documento revelado pela esposa.

Bolsonaro indica candidato ao Senado por MS

Desta vez, Bolsonaro indicou o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), como pré-candidato para a Casa no Mato Grosso do Sul, na mesma chapa que concorre o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à presidência da República.

“Adianto que por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Pollon”, concluiu.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Nas redes sociais, Michelle contou detalhes da visita, que também teve as filhas do ex-casal precidencial como pauta. “Conversamos longamente sobre tudo o que estamos vivendo. Falamos de Deus, das nossas filhas e das injustiças que, por vezes, tentam nos abater. Mas não perderemos a fé. Cremos que dias melhores virão e que a verdade e a justiça sempre prevalecem”, escreveu Michelle.

Em seguida, Pollon reagiu a publicação e agradeceu a confiança com a publicação de uma oração de agradecimento.

Indicações do PL

Nas últimas semanas, o PL tem definido diversos pré-candidatos ao Senado Federal. O deputado federal Guilherme Derrite (Progressistas-SP) vai concorrer por São Paulo, assim como deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) pelo Mato Grosso do Sul, o deputado federal José Medeiros (PL-MT) por Mato Grosso e o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por Goiás.

No Rio de Janeiro, os escolhidos foram o governador do estado, Cláudio Castro (PL), e o atual prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (UNIÃO). Em Brasília, Jair Bolsonaro indicou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), sua esposa, e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) como candidatas para concorrer pelo Distrito Federal.

Filho 02 do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador do Rio de Janeiro, vai disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina, assim como a deputada federal Carol de Toni (PL-SC).

Leia mais no BacciNotícias:

  • Derrite confirma candidatura ao Senado um dia após aprovação do PL Antifacção
  • PL escolhe pré-candidatos ao governo do RJ e vagas no Senado; veja nomes
  • Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno

O post Michelle revela carta com indicação de Jair Bolsonaro ao Senado apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.