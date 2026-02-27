27/02/2026
MPAC investiga maus-tratos contra cachorro com osso da cabeça exposto e cobra Prefeitura

O MPAC quer acompanhar quais providências foram adotadas pelo Município de Tarauacá

MPAC decidiu investigar o caso
O caso ganhou atenção das autoridades/Foto: Reprodução

O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu um procedimento administrativo, nesta sexta-feira (27), para investigar um caso de maus-tratos a um cachorro no canil da Prefeitura de Tarauacá, no interior do estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A denúncia chegou ao órgão por meio da Câmara de Vereadores do município e ganhou destaque na imprensa no dia 7 de outubro do ano passado.

O animal foi encontrado em estado grave, com ferimentos profundos no focinho e na cabeça, que deixavam parte do osso exposta. Apesar de o cachorro ter sido encaminhado a uma clínica veterinária, o estado em que foi localizado indicava negligência nos cuidados.

O cachorro estaria sendo mantido no canil da prefeitura. Nas imagens divulgadas, é possível ver que a pele do animal foi afetada por uma ferida que se agravou e, devido à falta de cuidados, evoluiu de forma crítica.

O MPAC quer acompanhar quais providências foram adotadas pelo Município de Tarauacá e pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) quanto à apuração da denúncia de maus-tratos.

Um ofício foi enviado à Prefeitura e à Semsa para que, no prazo de 10 (dez) dias, “encaminhem cópia integral da sindicância instaurada para apuração dos fatos, informando as providências adotadas, eventual afastamento de servidores, aplicação de sanções e medidas implementadas para evitar novas ocorrências”.

A Delegacia de Polícia Civil do município também foi oficiada “para que informe acerca da instauração de inquérito policial para apuração dos fatos noticiados, encaminhando cópia das peças já produzidas, se houver”.

O procedimento tem prazo de um ano e foi assinado pela promotora Caroline Caldas Correia, promotora de Justiça substituta.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

