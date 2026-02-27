27/02/2026
ContilPop
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025
Influenciadora é atacada por causa de vestimenta em posto: veja o vídeo
Entenda por que Maxiane perdeu o apartamento que ganhou no BBB 26

MPAC recomenda que Câmara não vote revisão do Plano Diretor sem participação popular

O MPAC também solicitou que a Câmara informe, no prazo de 15 dias úteis, quais medidas serão adotadas para garantir o debate público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
MPAC recomenda que Câmara não vote revisão do Plano Diretor sem participação popular
Sede do MPAC/Foto: ContilNet

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) expediu uma recomendação, nesta sexta-feira (27), à Câmara Municipal de Rio Branco para que não vote a revisão do Plano Diretor Municipal (Lei Complementar n.º 026/2025) sem participação social e estudos técnicos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A recomendação foi emitida pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação e Urbanismo, no âmbito de inquérito civil que acompanha o processo de revisão do Plano Diretor.

Câmara de Vereadores de Rio Branco recebeu a recomendação do MPAC

Câmara de Vereadores de Rio Branco/Foto: Reprodução

O MPAC, por meio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), identificou, entre outros pontos, “falta de debate técnico e de participação social, possibilidade de flexibilização da ocupação em áreas classificadas como de risco geológico e hidrológico, mudanças nas exigências para implantação de empreendimentos com potencial de impacto e dispensa de áreas de estacionamento, com possíveis reflexos na mobilidade urbana”.

“O documento registra, ainda, que análise técnica preliminar do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aponta riscos relacionados à ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, à expansão urbana em zonas frágeis, à sobrecarga da infraestrutura e ao aumento do custo da habitação popular”, acrescentou o MPAC.

Por esses motivos, o órgão entende que o plano só deve ser votado mediante a participação da população, a realização de audiências públicas, a divulgação dos estudos técnicos e a compatibilização do projeto com os planos setoriais municipais.

“O Ministério Público ressalta a necessidade de aprofundar os estudos e ampliar o debate público, conforme a legislação que trata da política urbana e da revisão dos planos diretores, além do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a obrigatoriedade de participação popular nos processos de alteração do Plano Diretor”, pontuou.

O MPAC também solicitou que a Câmara informe, no prazo de 15 dias úteis, quais medidas serão adotadas para garantir o debate público, como se dará a participação da sociedade e qual será o cronograma das atividades relacionadas à tramitação da proposta.

“Por fim, foi solicitado que a recomendação seja divulgada imediatamente e que o Ministério Público seja informado, no prazo de dez dias, sobre as providências adotadas para seu cumprimento”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.