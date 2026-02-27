27/02/2026
Mulher trans em situação de rua é vítima de “disciplina” de facção e busca abrigo em igreja em Rio Branco

A vítima caminhava pela via pública quando foi abordada por vários homens ainda não identificados

Mulher sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet
Mulher sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet

A mulher trans em situação de rua identificada pelas iniciais J. A. F. S. da S., de 29 anos, foi vítima de uma chamada “disciplina” imposta por integrantes de uma organização criminosa na noite desta quinta-feira (26), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por moradores da região, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada por vários homens ainda não identificados. Armados com ripas de madeira, os suspeitos iniciaram uma sequência de agressões.

Igreja onde mulher procurou abrigo após ‘disciplina’

Relatos apontam que a agressão teria sido ordenada por uma organização criminosa que atua no bairro. Para escapar das agressões e evitar ser morta, a vítima correu e conseguiu entrar em uma igreja evangélica próxima, onde pediu ajuda e foi acolhida por fiéis. Após o ataque, os agressores fugiram do local.

A mulher sofreu diversos ferimentos pelo corpo, além de ter o braço esquerdo quebrado e três dedos da mão direita fraturados ao tentar se defender dos golpes, evitando que atingissem diretamente o rosto. Mesmo assim, as agressões provocaram cortes profundos em seu rosto e nos lábios.

Diante da situação, os religiosos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que enviou uma equipe de suporte básico. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e, devido à gravidade das lesões, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro da capital, onde permanece internada em estado estável.

Policiais militares da Polícia Militar do Acre não foram chamados para atender essa ocorrência.

