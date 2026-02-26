O deputado Nikolas Ferreira (PL) realizou, nesta quinta-feira (26/2), uma visita às regiões afetadas pela chuva na Zona da Mata mineira. Enquanto estava no município de Ubá, o parlamentar foi criticado por moradores por bloquear rua alagada para gravar um vídeo para as redes sociais.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver locais criticando o parlamentar por bloquear a via.

“Máquina querendo trabalhar, uma máquina impossibilitada de trabalhar. O trânsito todo fechado ali por conta do chupetinha (sic). Tá aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da coisa, fazendo videozinho, atrapalhando o serviço. Porque ele tem que vir cá fazer o TikTok dele”, diz um morador.

Em Juiz de Fora, o parlamentar visitou áreas onde há mais trabalho para as equipes de resgate, conversou com moradores e bombeiros, fez postagens nas redes sociais e criticou o trabalho da prefeitura da cidade, comandada por Margarida Salomão (PT).

Nikolas vinha sendo cobrado nas redes por ainda não ter visitado a região, atingida pela calamidade das chuvas desde o início da semana. Ele se justificou dizendo que estava acompanhando tudo, mas não queria ser um problema a mais quando todos os esforços estavam voltados para o socorro aos atingidos. “Nesse momento, muito ajuda quem não atrapalha”, afirmou.

O Metrópoles procurou a assessoria de imprensa do deputado Nikolas Ferreira, mas não obteve retorno até a última atualização. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Tragédia

Corpo de Bombeiros contabiliza 59 mortes na região da Zona da Mata mineira, desde a última segunda-feira (23/2). Sendo 53 mortes em Juiz de Fora e seis em Ubá. Em Ubá, morreram duas idosas de 65 e 77 anos e um idoso de 74 anos.

Continuam desaparecidas 13 pessoas em Juiz de Fora e duas em Ubá.

Os bombeiros receberam 82 chamadas e conseguiram realizar 239 resgates.

A respeito dos desabrigados, são 253 pessoas recebidas nos locais de abrigo em Juiz de Fora. Já desalojados são 3.500 em Juiz de Fora, 810 em Matias Barbosa e 1.200 em Ubá.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, até as 17h desta quinta-feira (26/2), os institutos médico-legais (IML) identificaram 51 corpos em Juiz de Fora. Desses, 50 já foram liberados para suas respectivas famílias. Em Ubá, o número permanece inalterado. São seis corpos identificados e liberados. Os trabalhos de necropsia e identificação continuam sendo realizados pelas equipes do Instituto Médico-Legal.

Dos corpos identificados, em Ubá, o balanço de pessoas mortas é o seguinte: duas idosas (idades 65 e 77 anos), um idoso (74 anos), dois homens (idades 35 e 48 anos) e uma mulher (32 anos).