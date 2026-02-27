27/02/2026
No Acre, rendimento por pessoa é de R$ 1,3 mil e fica abaixo da média nacional, diz IBGE

O Acre teve o terceiro menor número, atrás somente do Maranhão (R$ 1.219) e Ceará (R$ 1.390)

A informação foi divulgada pelo IBGE nesta sexta
A informação foi divulgada pelo IBGE nesta sexta/Foto: Reprodução/ Getty Images

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (27), que o rendimento domiciliar per capita (por pessoa) no Acre foi de R$ 1.392 por mês em 2025, abaixo da média nacional de R$ 2.316.

Entre os estados, a renda variou de R$ 1.219 no Maranhão a R$ 4.538 no Distrito Federal. A divulgação considera valores nominais, ou seja, sem correção pela inflação.

O rendimento domiciliar per capita divide a renda total dos domicílios pelo número de moradores. Os recursos obtidos com trabalho e outras fontes, como programas sociais e aposentadorias, também entram na conta.

O Acre teve o terceiro menor número, atrás somente do Maranhão (R$ 1.219) e Ceará (R$ 1.390).

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente/Foto: IBGE

As informações foram divulgadas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pand Contínua). A divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e, em consequência, aos compromissos assumidos quanto à definição dos valores a serem repassados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fatores representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita.

