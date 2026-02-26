VÍDEO: ônibus tomba após sair da pista na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco

Um ônibus da empresa Trans Acreana tombou na noite desta quinta-feira (26) no km 15 da BR-364, no trecho que liga Sena Madureira a Rio Branco. O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo, conforme as primeiras informações apuradas.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o coletivo saiu da pista antes de tombar às margens da rodovia, provocando momentos de tensão entre os passageiros. As causas exatas do acidente ainda serão esclarecidas pelas autoridades responsáveis.

No momento do acidente, o coletivo transportava passageiros, mas, segundo informações preliminares, não houve registro de feridos em estado grave. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6º BEPCIF) foi acionada e esteve no local para prestar atendimento às vítimas e garantir a segurança na área até a retirada do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal também deve apurar as circunstâncias do ocorrido, a fim de esclarecer as causas do tombamento e verificar se fatores como condições da pista, possível falha mecânica ou outros elementos contribuíram para o acidente.

Veja o vídeo: