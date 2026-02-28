28/02/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025

Prefeitura de Feijó leva atendimento de saúde para comunidades ribeirinhas

Profissionais enfrentam trajeto desafiador para levar serviços essenciais de saúde às comunidades ribeirinhas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, participou da ação/Foto: Ascom

A Prefeitura de Feijó está promovendo uma significativa ação de saúde, com um atendimento itinerante que está sendo realizado nas comunidades do Rio Paranã do Ouro. Desde o dia 25 de fevereiro, diversas famílias têm sido beneficiadas por essa iniciativa, que busca levar cuidados médicos a locais onde o acesso é limitado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Para que essa ação acontecesse, a equipe de profissionais de saúde se deslocou até a região no dia 23. O trajeto é repleto de desafios, especialmente devido às rápidas vazantes do manancial, que dificultam ainda mais o acesso às localidades. Apesar dessas dificuldades, a determinação da equipe tem sido fundamental para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa.

VEJA TAMBÉM: Prefeitura de Feijó institui gratificação de 75% para servidores de escolas em tempo integral

Apesar dessas dificuldades, a determinação da equipe tem sido fundamental para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa/Foto: Ascom

Durante o atendimento, são oferecidos diversos serviços essenciais, como consultas médicas, exames oftalmológicos, exames laboratoriais e a atualização do Bolsa Família. Essas ações são vitais para melhorar a qualidade de vida dos moradores, que frequentemente enfrentam barreiras para acessar cuidados de saúde e medicamentos. A expectativa é que esse atendimento possa fazer uma diferença significativa na saúde e bem-estar das comunidades atendidas.

Essas ações são vitais para melhorar a qualidade de vida dos moradores/Foto: Ascom

O prefeito Railson expressou sua satisfação com a iniciativa, afirmando que essa é uma ação muito aguardada pelos moradores da região. Ele ressaltou que, devido à distância das comunidades em relação à zona urbana, muitos residentes enfrentam dificuldades para obter atendimento médico regular e medicamentos. O atendimento itinerante, que deve ser concluído no dia 2 de março, representa um passo importante na promoção da saúde pública e na redução das desigualdades no acesso aos serviços.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.