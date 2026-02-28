Prefeitura de Feijó leva atendimento de saúde para comunidades ribeirinhas

A Prefeitura de Feijó está promovendo uma significativa ação de saúde, com um atendimento itinerante que está sendo realizado nas comunidades do Rio Paranã do Ouro. Desde o dia 25 de fevereiro, diversas famílias têm sido beneficiadas por essa iniciativa, que busca levar cuidados médicos a locais onde o acesso é limitado.

Para que essa ação acontecesse, a equipe de profissionais de saúde se deslocou até a região no dia 23. O trajeto é repleto de desafios, especialmente devido às rápidas vazantes do manancial, que dificultam ainda mais o acesso às localidades. Apesar dessas dificuldades, a determinação da equipe tem sido fundamental para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa.

Durante o atendimento, são oferecidos diversos serviços essenciais, como consultas médicas, exames oftalmológicos, exames laboratoriais e a atualização do Bolsa Família. Essas ações são vitais para melhorar a qualidade de vida dos moradores, que frequentemente enfrentam barreiras para acessar cuidados de saúde e medicamentos. A expectativa é que esse atendimento possa fazer uma diferença significativa na saúde e bem-estar das comunidades atendidas.

O prefeito Railson expressou sua satisfação com a iniciativa, afirmando que essa é uma ação muito aguardada pelos moradores da região. Ele ressaltou que, devido à distância das comunidades em relação à zona urbana, muitos residentes enfrentam dificuldades para obter atendimento médico regular e medicamentos. O atendimento itinerante, que deve ser concluído no dia 2 de março, representa um passo importante na promoção da saúde pública e na redução das desigualdades no acesso aos serviços.