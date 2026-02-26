26/02/2026
ContilPop
Suspeito foge e abandona mais de 200 gramas de cocaína durante ação da PM

Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Acre (PMAC) por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) do 8º Batalhão, apreendeu 202 gramas de uma substância análoga à cocaína, além de uma balança de precisão, durante ação realizada na tarde desta quinta-feira (26) no Bairro Pista, em Sena Madureira.

De acordo com informações da assessoria do 8º BPM, a ocorrência foi registrada enquanto os militares realizavam patrulhamento no Beco do Adriano. Durante a ronda, um indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessou uma sacola e empreendeu fuga.

Após a atitude suspeita, os policiais do GIRO realizaram buscas no local e conseguiram localizar o material ilícito dentro da sacola abandonada. Apesar das diligências, o suspeito não foi capturado.

O entorpecente e a balança de precisão foram encaminhados à Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos investigativos e demais medidas cabíveis ao caso.

