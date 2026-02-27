TJAC convoca aprovados em processo seletivo de estágio de Direito, Administração e outras áreas

Novos candidatos para o processo seletivo de estágio foram convocados pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Foram chamados aprovados na área de Direito, Sistema de Informação, Educação Física, Enfermagem e Administração, todos para a capital Rio Branco.

A entrega de documentos deve ser realizada pelo e-mail [email protected], no prazo de cinco dias úteis. A documentação solicitada precisa ser digitalizada e enviada em documento único, em formato PDF. Contudo, a inobservância dos requisitos e vedações previstos no edital, ou a comprovação, a qualquer tempo, de que não são verdadeiras as declarações, acarretará no desligamento, de ofício.

A convocação do certame está disponível na edição n° 7.964 e 7.965 do Diário da Justiça, de quinta e sexta-feira, 26 e 27. Para mais informações, os candidatos devem entrar em contato (68) 3212-8264.

Confira as convocações:

processo seletivo TJAC 1

Processo seletivo TJAC 2