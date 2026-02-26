26/02/2026
ContilPop
Uma noite para a História: homenagem celebra o pioneirismo de Terezinha Lavocat

PIONEIRISMO QUE FEZ HISTÓRIA

Terezinha Lavocat Galvão, de fato é um nome que se confunde com a própria história do Ministério Público acreano. Uma mulher que abriu caminhos quando eles ainda nem existiam. E, em Brasília, em solenidade, prestigiadíssima que  reuniu autoridades, membros do Parquet, familiares e amigos em uma noite de fortes aplausos e memórias afetivas, o Ministério Público do Estado do Acre, que este ano celebra 60 anos, ganhou contornos de emoção e reverência com a homenagem à acreana Terezinha Sílvia Lavocat Galvão, a primeira promotora de Justiça do Estado, protagonista de uma trajetória marcada por coragem, pioneirismo e absoluto compromisso com a Justiça.

Ao seu lado, o sempre elegante e admirado Ilmar Galvão, ministro aposentado do Superior Tribunal Federal-STF e um dos grandes nomes do Judiciário brasileiro, compondo um cenário de orgulho para o Acre e para o País.

E que legado! Os filhos do casal trilham, todos eles, carreiras no universo jurídico, entre promotores, procuradores, desembargadores e advogados, reafirmando que o compromisso com o Direito e com a Justiça é, antes de tudo, uma missão de família.

Em fala sensível e precisa, o procurador-geral do MPE-AC, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, destacou o valor da memória institucional e do reconhecimento àqueles que ajudaram a construir os alicerces do MP acreano. Uma noite de vivas, aplausos e gratidão a uma mulher que não apenas fez história, ela abriu portas para que tantas outras também pudessem entrar. Confiram alguns dos momentos da Solenidade.

 

 

 

 

 

 

