VÍDEO: condutora perde controle de veículo e cai dentro de açude no interior do Acre

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (28), na rodovia AC-475, que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia, no interior do Acre. Uma mulher, ainda não identificada, perdeu o controle do veículo que conduzia, saiu da pista e caiu dentro de um açude às margens da estrada.

De acordo com informações repassadas no local, a condutora foi socorrida rapidamente por um morador que presenciou o acidente e conseguiu retirá-la do automóvel antes que ele ficasse completamente submerso.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Não há confirmação se fatores como pista molhada, falha mecânica ou outra circunstância contribuíram para a saída de pista.

O estado de saúde da condutora não foi informado até a última atualização desta matéria. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Assista: