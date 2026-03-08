Muitas vezes, a imersão de um videogame começa muito antes das linhas de código ela nasce nas páginas de um livro ou nos quadros de uma HQ. Títulos como The Witcher, Metro Exodus e Spider-Man não apenas emprestaram nomes famosos, mas expandiram universos literários e gráficos de forma magistral.

O TechTudo separou uma lista com oito títulos obrigatórios que provam que a união entre literatura e games pode resultar em obras-primas da cultura pop.

1. The Witcher 3: Wild Hunt (Livros)

Baseado na saga do polonês Andrzej Sapkowski, o jogo coloca você na pele de Geralt de Rivia. O game expande os eventos dos livros, oferecendo um RPG denso onde escolhas morais cinzentas definem o destino de reinos inteiros.

2. Alice: Madness Returns (Literatura Clássica)

Uma releitura sombria e psicodélica da obra de Lewis Carroll. Aqui, o País das Maravilhas é um reflexo do trauma de Alice, misturando estética gótica com combate de plataforma frenético.

3. Conan Exiles (Literatura/HQs)

Mergulhe na brutalidade da Era Hiboriana de Robert E. Howard. Este jogo de sobrevivência exige gestão de recursos e construção de bases em um mundo onde tudo, da natureza aos deuses, tenta te matar.

4. Marvel’s Spider-Man (Quadrinhos)

A Insomniac Games criou uma Nova York vibrante e uma narrativa original que respeita décadas de HQs. É considerado por muitos a melhor experiência de “ser o herói” já feita nos games.

Com informações de TechTudo.

5. Hogwarts Legacy (Livros)

O Mundo Bruxo de J.K. Rowling ganhou vida em 2023. Situado no século XIX, o jogo permite que você viva sua própria jornada em Hogwarts, explorando locais icônicos como a Floresta Proibida e Hogsmeade.

6. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Literatura)

A melhor adaptação do detetive de Arthur Conan Doyle. O jogador deve investigar seis casos complexos, utilizando lógica e dedução para decidir o castigo dos culpados.

7. Metro Exodus (Livros)

Inspirado na trilogia de Dmitry Glukhovsky, o jogo traz a sobrevivência pós-apocalíptica russa para a superfície. A escassez de recursos e a atmosfera claustrofóbica são heranças diretas das páginas.

8. Marvel’s Guardians of the Galaxy (Quadrinhos)

Com um foco absurdo na narrativa e no diálogo entre os membros da equipe, o jogo traduz perfeitamente a dinâmica de grupo das HQs da Marvel, embalado por uma trilha sonora nostálgica.