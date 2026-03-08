93%-das-mulheres-acreditam-que-homens-podem-contribuir-mais-para-a-igualdade-no-trabalho

Nove em cada dez mulheres acredita que os homens podem contribuir mais para a construção de um ambiente de trabalho menos desigual, segundo uma pesquisa feita pela Todas Group e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, divulgada na sexta-feira (06), nas vésperas do Dia da Mulher, celebrado neste domingo (08).

A pesquisa entrevistou mulheres em cargos de liderança de empresas e startups que operam no Brasil. A contribuição pode ser muito maior na visão de 93% das respondentes, e maior considerando a resposta de 73% delas. Outros 4% sentem que os homens já fazem o suficiente e 2% não souberam ou não opinaram.

Mulheres acreditam na maior colaboração masculina

Segundo a maioria das entrevistadas, a falta de contribuição dos homens é motivada principalmente pela ausência de percepção do problema, de acordo com a resposta de 51%, onde eles já enxergariam um ambiente igual atualmente. Outras 45% responderam que a questão de igualdade é enxergada com exagero pela população masculina que se enquadra.

“Os dados revelam uma realidade que precisa ser repensada. Quase a totalidade de mulheres em cargos de liderança até de grupos minorizados pedem maior colaboração, e a percepção de metade delas é de que os homens acreditam em uma paridade que, na prática, não existe, ou enxergam o tema como exagero”, afirma Dhafyni Mendes, cofundadora da Todas Group.

Medo de perder privilégios (35%), falta de interesse real (21%), medo de serem julgados por outros homens (19%) e falta de conhecimento sobre como agir (15%) foram algumas das outras respostas também citadas pelas entrevistadas na pesquisa.

“A liderança feminina é um tema estratégico, já que inúmeros estudos mostram como equilíbrio de gênero em cargos de decisão melhora níveis de bem estar organizacional, inclusive para homens. Nessa pesquisa fica claro como mulheres estão pedindo por somar forças complementares para transformações concretas dentro da cultura corporativa”, destaca Dhafyni.

O estudo ainda mostra que, um homem interromper outro quando ouvir um comentário machista é uma das principais atitudes que podem ser tomadas, de acordo com 56% das respostas.

Respeitar o tempo de fala das mulheres (48%) e dar crédito e visibilidade para suas ideias em reuniões (48%) são medidas importantes para fortalecer a igualdade de gênero, segundo as respondentes.

Metodologia

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados e a Todas Group entrevistaram 1.534 mulheres entre os dias 06 e 22 de fevereiro de 2026. A pesquisa foi conduzida por meio online, com disparos para a base de 25.000 mulheres cadastradas pela Todas Group, todas de grandes empresas e startups com operação no Brasil.

