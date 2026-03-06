a-caminho-do-brasil,-yudi-volta-com-mila-e-o-filho-para-cumprir-compromissos-profissionais

O apresentador Yudi Tamashiro vai retornar pela primeira vez ao Brasil ao lado da esposa, Mila Braga, e do filho do casal, Davi Yudi, após meses vivendo no Japão. A saída foi compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira (5/3), quando o artista mostrou detalhes do voo e do avião utilizado na viagem. Até esta noite, a família estava em Paris, na França, e ainda deve cumprir a escala na Europa até chegar ao Brasil, num voo de aproximadamente 11 horas de duração.

Nos vídeos publicados no Instagram, Yudi exibiu o interior da aeronave e algumas das regalias disponíveis, como cabine com cama automatizada, televisão individual e refeições elaboradas por um chef. Apesar de registrar o retorno ao país, o apresentador não explicou diretamente o motivo da viagem, o que gerou dúvidas entre os seguidores.

Nos comentários das publicações, alguns fãs demonstraram confusão sobre a volta ao Brasil. Entre as especulações levantadas, houve quem mencionasse que a viagem poderia estar relacionada ao estado de saúde do bebê, que dias antes passou mal enquanto a família estava no Japão.

Porém, em um vlog recente publicado em seu canal no YouTube, Yudi já havia comentado que a família faria uma visita temporária ao Brasil para cumprir compromissos profissionais. No vídeo, ele explicou que a viagem estava prevista para ocorrer em março e que seria breve. “A gente vai dia 6 e volta dia 17. Aí fica direto assim, aí não tem tempo, não tem previsão pra gente voltar pro Brasil mais”, afirmou o apresentador.

Segundo Yudi, a mudança para o Japão tem como objetivo proporcionar uma rotina mais tranquila para a família e acompanhar mais de perto o crescimento do filho. Ele também comentou que a decisão envolve um processo de adaptação a uma nova fase de vida. “A gente como casal conversamos bastante sobre isso. Da gente mudar um pouco a nossa vida, a gente não ter essa ganância, não ter essa loucura de querer mais, mais. Passar a aproveitar um pouco mais o nosso filho. Porque se a gente parar pra pensar, eu tava olhando pro meu filho… Meu, daqui a pouco ele já tá andando, sabe?”, disse no vídeo.

A viagem ao Brasil, portanto, deve ser apenas temporária. Após cumprir os compromissos profissionais no país, Yudi, Mila e Davi Yudi pretendem retornar ao Japão, onde continuam se adaptando à nova rotina e aprendendo a língua japonesa para facilitar a integração à cultura local.

O apresentador anunciou a mudança para o Japão no ano passado, afirmando que a decisão estava ligada a um projeto de vida e fé. Desde então, a família tem compartilhado nas redes sociais detalhes do processo de adaptação no país asiático.