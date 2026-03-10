A força feminina e a invisibilidade das mulheres que pensam – Tribuna Delas

No mês da mulher, é importante reverenciar as mulheres que pensam, escrevem, argumentam e produzem conhecimento. Elas frequentemente enfrentam um paradoxo: são ignoradas enquanto suas ideias permanecem silenciosas e se tornam alvo de resistência e perseguição assim que passam a ser ouvidas. Pois, seus pensamentos ameaçam os espaços de poder, predominantemente ocupados por homens, que não têm intensão de colocá-las no centro da narrativa, ou como símbolo nacional.

Há uma tentativa de invisibilização dessas mulheres pensantes como forma de preservação de estruturas historicamente dominadas por homens. A invisibilidade não é apenas ausência de reconhecimento. Ela funciona como uma estratégia cultural.

Ao longo da história, muitas mulheres que contribuíram para a filosofia, ciência, política e literatura foram sistematicamente apagadas, publicaram seus feitos sob pseudônimos masculinos ou tiveram suas ideias atribuídas a homens. Não é falta de competência, é uma herança de invisibilidade.

Durante séculos, a ciência foi estruturada como um espaço predominantemente masculino. Universidades, academias científicas e instituições de pesquisa frequentemente proibiam ou restringiam a participação feminina. Mesmo quando mulheres conseguiam produzir descobertas relevantes, seus nomes eram frequentemente apagados, atribuídos a colegas homens ou simplesmente ignorados.

Esse apagamento não se deve à falta de produção intelectual feminina, mas à resistência histórica em aceitar mulheres como produtoras legítimas de conhecimento. Apesar dos avanços já conquistados, esse cenário continua a se repetir, na atualidade, toda vez que a palavra de parlamentares é cassada em sessões legislativas, toda vez que advogadas são desrespeitadas na tribuna, toda vez que o corpo das mulheres é objetificado, etc.

Quando mulheres passam a ocupar o espaço da reflexão pública, seja na academia, na política, na imprensa ou na arte, surge frequentemente um movimento de desqualificação. Questiona-se sua autoridade, sua competência ou até sua legitimidade para participar do debate. Em vez de confrontar suas ideias, muitos sistemas de poder procuram reduzir essas mulheres a estereótipos: “emocionais”, “radicais”, “histéricas”, “arrogantes” ou “desnecessariamente combativas”.

Essa reação revela algo importante: mulheres pensantes representam uma ameaça simbólica e estrutural aos espaços de poder tradicionalmente masculinos. Não porque busquem necessariamente substituir homens, mas porque questionam as regras que organizaram esses espaços. Ao introduzir novas perspectivas sobre política, trabalho, corpo, linguagem e conhecimento, elas expõem os limites de estruturas que por muito tempo foram tratadas como naturais.

O pensamento feminino, especialmente quando articulado de forma crítica, desestabiliza hierarquias. Ele questiona quem tem autoridade para definir o que conta como conhecimento, quem pode falar em público, quem escreve a história e quem toma decisões. Ao fazer essas perguntas, mulheres pensantes tornam visível aquilo que muitas instituições prefeririam manter invisível: as desigualdades de poder que sustentam sua própria legitimidade.

Por isso, muitas vezes a reação não é apenas discordância intelectual, mas uma tentativa de silenciamento. Isso pode ocorrer por meio da ridicularização, da marginalização institucional, da exclusão de espaços de decisão ou da hiperexposição crítica. As mulheres são julgadas com padrões muito mais severos do que seus colegas homens.

Entretanto, apesar dessas resistências, a presença crescente de mulheres nos campos da produção intelectual e política tem transformado profundamente o debate público. Novas áreas de estudo emergiram, novas perguntas foram formuladas e temas historicamente ignorados ganharam centralidade.

A visibilidade das mulheres pensantes não ameaça o pensamento em si, pelo contrário, o expande. O que ela ameaça são estruturas de poder que dependiam da exclusão para se manter. Quando mais vozes participam da construção do conhecimento, o resultado não é perda de autoridade, mas ampliação da compreensão coletiva e plural. Afinal, toda sociedade que silencia parte de suas vozes limita também a própria capacidade de pensar sobre si mesma.