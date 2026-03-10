“A Globo está imitando o SBT em vários programas”, avalia Luis Ricardo

Em entrevista ao programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, desta terça-feira (10/3), Luis Ricardo opinou sobre os atuais formatos adotados pelas emissoras. O apresentador avaliou que os programas do SBT estão servindo de inspiração para diversas atrações da Globo, que agora contam com auditório.
Flávio Ricco opinou que existem soluções para o bom desenvolvimento do SBT que estão dentro da própria emissora. “Tá lá dentro. Isso aí pode acreditar”, concordou Luis Ricardo. “A emissora é única”, acrescentou.
O colunista do portal LeoDias ainda ressaltou que a emissora da família Abravanel não pode querer fazer coisas que outros canais fazem. Ao contrário, o SBT tem que ser imitado.
“A Globo está imitando o SBT em vários programas”, disparou Luis Ricardo. “De auditório, principalmente, porque era o contato direto que o Silvio tinha com o público”, completou o apresentador do Viva a Noite.