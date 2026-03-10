11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

“A Globo está imitando o SBT em vários programas”, avalia Luis Ricardo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“a-globo-esta-imitando-o-sbt-em-varios-programas”,-avalia-luis-ricardo

Em entrevista ao programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, desta terça-feira (10/3), Luis Ricardo opinou sobre os atuais formatos adotados pelas emissoras. O apresentador avaliou que os programas do SBT estão servindo de inspiração para diversas atrações da Globo, que agora contam com auditório.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Flávio Ricco opinou que existem soluções para o bom desenvolvimento do SBT que estão dentro da própria emissora. “Tá lá dentro. Isso aí pode acreditar”, concordou Luis Ricardo. “A emissora é única”, acrescentou.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Luis Ricardo relembra veredito de Silvio SantosPortal LeoDias
Luis Ricardo
Reprodução
Luis RicardoReprodução
Reprodução
Luis Ricardo prometeu fidelidade a Silvio SantosReprodução
Portal LeoDIAS
Luis Ricardo lança biografiaPortal LeoDIAS

Leia Também

“Acabo com tudo”: Cariúcha se joga no funk na confraternização do SBT
Famosos

“Acabo com tudo”: Cariúcha se joga no funk na confraternização do SBT

“Cagou no SBT e veio cagar na Record”: Toninho ataca Dudu Camargo em “A Fazenda”
Reality Show

“Cagou no SBT e veio cagar na Record”: Toninho ataca Dudu Camargo em “A Fazenda”

“Arena SBT” vem a campo em novo dia e horário
Esportes

“Arena SBT” vem a campo em novo dia e horário

“A Fazenda 17”: Dudu Camargo leva bronca da Record por falar do SBT no reality
Reality Show

“A Fazenda 17”: Dudu Camargo leva bronca da Record por falar do SBT no reality

O colunista do portal LeoDias ainda ressaltou que a emissora da família Abravanel não pode querer fazer coisas que outros canais fazem. Ao contrário, o SBT tem que ser imitado.

“A Globo está imitando o SBT em vários programas”, disparou Luis Ricardo. “De auditório, principalmente, porque era o contato direto que o Silvio tinha com o público”, completou o apresentador do Viva a Noite.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.