“A Nobreza do Amor” começa com princesa africana escondida no interior do Rio Grande do Norte

A próxima novela das seis da Globo, “A Nobreza do Amor”, estreia nesta segunda (16) apostando em uma trama que conecta Brasil e África. Parte da história se passa em Barro Preto, uma pequena cidade fictícia no interior do Rio Grande do Norte, construída cenograficamente a partir de referências arquitetônicas típicas do Nordeste.
É para esse lugar pacato, cercado por falésias e marcado pela vida que gira em torno da praça central, que a princesa Alika (Duda Santos) e a rainha Niara (Erika Januza) chegam após deixarem o reino africano de Batanga. Em busca de proteção, as duas passam a viver sob novas identidades: Lúcia e Vera.
A presença das duas forasteiras rapidamente chama atenção em Barro Preto. Entre os primeiros a notar a chegada delas está Tonho (Ronald Sotto), trabalhador da principal fazenda de cana-de-açúcar da região e conhecido pelo caráter simples e honesto. O jovem sonha em conquistar um pedaço de terra para ajudar seu povo e acaba criando uma conexão imediata com Alika.
Os dois se conhecem logo na chegada à cidade, quando se esbarram em uma feira próxima à estação de trem. Depois do incidente, Tonho — que estava ali para buscar o carro novo de seu patrão, o coronel Casemiro Bonafé (Cássio Gabus Mendes) — oferece uma carona para mãe e filha até a casa de Zambi (Bukassa Kabengele), irmão do rei Cayman II (Welket Bungué). Em Barro Preto, ele vive como José, engenheiro casado com a costureira Teresa (Ana Cecília Costa).
“O Tonho é um cara muito sonhador. Ele quer conquistar e valorizar cada pedaço de terra que sonha em ter. O que mais me impressiona nele é a força, a inteligência, a determinação e a lealdade”, afirma Ronald Sotto sobre o personagem.
Pouco depois desse primeiro encontro, Dona Menina (Zezé Motta), madrinha de Tonho e uma espécie de oráculo da vila dos colonos do engenho, percebe que existe um elo ancestral entre o rapaz e Alika. Parteira e benzedeira da comunidade, ela acredita que a jovem recém-chegada pode estar ligada ao passado do afilhado.
Enquanto Tonho tenta entender o significado dessa ligação, a presença de Alika também desperta o interesse de outras pessoas da cidade; especialmente de Mirinho (Nicolas Prattes), filho do poderoso coronel Casemiro. Bon vivant e acostumado a viver às custas do pai, ele se sente atraído pela beleza da jovem e passa a disputar sua atenção com Tonho, antigo amigo de infância que hoje trata como empregado.
“É um presente muito grande estar numa novela tão revolucionária, cheia de drama, romance e reviravoltas. Mirinho inaugura um novo jeito de atuar para mim, porque é meu primeiro personagem em novelas que não é movido por bons sentimentos. Ele é cheio de camadas”, afirma Nicolas Prattes.
As investidas do rapaz provocam a fúria de sua namorada, Virgínia (Theresa Fonseca), herdeira da família mais rica da região e com quem Mirinho planeja se casar. Obcecada pelo namorado, ela promete fazer de tudo para afastar Alika de seu caminho.
“O que mais me atraiu neste projeto foi interpretar minha primeira vilã e explorar esse lado divertido e autêntico. O público pode esperar uma Virgínia obstinada e ambiciosa”, adianta Theresa.
Com romance, rivalidades e uma história que cruza culturas e continentes, “A Nobreza do Amor” promete movimentar o horário das seis com uma trama marcada por segredos, disputas de poder e conexões ancestrais.