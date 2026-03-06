A sorte veio! Apostas de três cidades do Acre faturam prêmio em dinheiro na Mega-Sena; confira

Apostas registradas no Acre estão entre as que acertaram a quadra da Mega-Sena no concurso 2980, realizado na noite da última quinta-feira (5). Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, bilhetes feitos em três municípios acreanos garantiram premiações.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela loteria, cinco apostas de Rio Branco acertaram quatro números e receberam R$ 583,20 cada. Em Senador Guiomard, uma aposta faturou R$ 1.749,60. Já em Cruzeiro do Sul, outras cinco apostas também acertaram a quadra e ganharam R$ 583,30 cada.

As dezenas sorteadas foram: 03, 14, 27, 33, 43 e 45. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 41.937.385,42.

A Mega-Sena realiza normalmente três sorteios semanais, e os jogadores podem apostar até o horário limite do dia do concurso em casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O prêmio máximo é pago para quem acerta as seis dezenas, mas também há premiações para quem acerta cinco (quina) ou quatro números (quadra).