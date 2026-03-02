A Academia Acreana de Letras (AAL) realizou, nesta segunda-feira (2), a eleição de sua nova diretoria para o mandato de 2026 a 2028. A votação ocorreu das 9h às 16h, na sede da entidade, localizada no Museu dos Povos Acreanos.

A eleição contou com chapa única, intitulada “Todos pela cultura: letras que unem, memórias que permanecem”, concorrendo aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Entre as propostas apresentadas estão o incentivo à leitura e à escrita, a criação de uma editora própria e o apoio à instalação de núcleos da AAL nos municípios do Acre.

A convocação do processo eleitoral havia sido divulgada no dia 10 de fevereiro de 2026, por meio das redes sociais da instituição e de sites de notícias locais.

Encerrada a votação, a comissão eleitoral anunciou o resultado e declarou eleita a nova diretoria. A chapa é liderada pelo professor Dr. José Dourado de Souza, que assume a presidência da AAL, tendo como vice-presidente a escritora e poetisa Edir Figueira Marques.

A cerimônia oficial de posse da nova diretoria está marcada para o dia 6 de março de 2026, no Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), em horário a ser definido pela Academia.