A Academia Acreana de Letras (AAL) inicia um novo ciclo em sua trajetória cultural com a posse do professor, pesquisador e escritor José Dourado de Souza na presidência da instituição para o triênio 2026–2028. A transmissão de cargos da nova diretoria ocorreu na manhã desta sexta-feira, 6, em solenidade realizada no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), reunindo acadêmicos, autoridades e representantes de instituições públicas e culturais do estado.

A cerimônia marcou a sucessão do cineasta e acadêmico Adalberto Queiroz de Melo, que esteve à frente da Academia na gestão anterior. Durante o ato solene, foi realizada a tradicional troca da pelerine acadêmica, símbolo da passagem da presidência e da continuidade institucional da entidade.

Com 88 anos de história, a Academia Acreana de Letras é uma das mais importantes instituições culturais do estado, responsável por preservar a memória literária e estimular o pensamento intelectual e artístico no Acre.

Uma instituição que preserva a memória cultural do Acre

Fundada em 17 de novembro de 1937, no Salão Nobre do então Palácio do Governo do Acre, a Academia Acreana de Letras nasceu da iniciativa de um grupo de intelectuais que buscava fortalecer a produção literária e registrar a história cultural do estado.

Inspirada no modelo da Academia Brasileira de Letras e de outras academias literárias, a instituição reuniu desde sua origem escritores, jornalistas, juristas e pensadores comprometidos com o desenvolvimento intelectual do Acre.

Entre os nomes que lideraram a criação da Academia estão Amanajós de Alcântara Vilhena de Araújo, José Barreiros e Paulo de Menezes Bentes, além de outros intelectuais que compuseram o grupo fundador.

Ao longo de mais de oito décadas de existência, a Academia consolidou-se como espaço de valorização da cultura, da literatura e da memória histórica acreana, reunindo personalidades de destaque cultural e intelectual.

Nova diretoria assume com proposta de fortalecimento cultural

A nova diretoria foi eleita sob a proposta “Todos pela cultura: letras que unem, memórias que permanecem”, que busca ampliar a atuação cultural da instituição e fortalecer sua presença na sociedade acreana.

Segundo o professor doutor Manoel Coracy Saboia Dias, integrante da nova gestão, a proposta da chapa tem como fundamento uma visão humanista e inclusiva.

“Acreditamos na capacidade de cada indivíduo agir em prol do bem-estar geral e na busca constante por melhores condições de vida, sobretudo para os menos favorecidos”, afirmou.

A composição da diretoria para o triênio 2026–2028 é a seguinte:

* Presidente: José Dourado de Souza

* 1ª Vice-presidente: Edir Figueira Marques de Oliveira

* 2º Vice-presidente: Manoel Coracy Saboia Dias

* 1ª Secretária: Geórgia Pereira Lima

* 2ª Secretária: Maria de Fátima Mendes Cordeiro Silva

* 1º Tesoureiro: Rubicleis Gomes da Silva

* 2ª Tesoureira: Nilda Dantas Pires

Compromisso com educação, cultura e responsabilidade social

Ao assumir a presidência, José Dourado de Souza relembrou sua trajetória pessoal e acadêmica, marcada pela infância nos seringais do rio Envira, em Feijó, e pela convivência com os saberes tradicionais da floresta.

Ele destacou que sua caminhada acadêmica, que começou com trabalhos simples na antiga Universidade do Acre e culminou com o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, reforça sua convicção sobre o papel transformador da educação e da cultura.

Segundo o novo presidente, a Academia deve ampliar sua atuação social e contribuir para a formação cultural das novas gerações.

“A Academia não deve ser apenas um espaço de deleite intelectual, mas também de responsabilidade social. Nosso compromisso é levar saberes e reflexões às escolas, às entidades de trabalhadores e às instituições públicas”, afirmou.

Entre as metas da nova gestão estão a valorização da memória dos acadêmicos, a promoção de pesquisas sobre a história acreana, a realização de eventos literários e o fortalecimento da presença cultural da instituição junto à sociedade.

Estímulo à leitura e à produção literária

A nova diretoria pretende implementar um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento institucional e ao estímulo à leitura e à escrita.

Entre as iniciativas previstas estão encontros mensais para debates culturais, além da participação ativa em eventos literários, como a Bienal do Livro.

Um dos projetos centrais da gestão será a realização da 1ª Feira do Livro do Acre (FLIAC), iniciativa que pretende criar uma plataforma de valorização para escritores e editoras locais.

A proposta busca consolidar a Academia Acreana de Letras como um espaço de diversidade de pensamento, produção cultural e autonomia intelectual, fortalecendo sua presença na vida cultural do estado.

Uma voz feminina na vice-presidência da Academia

Ao assumir a primeira vice-presidência, a professora Edir Figueira Marques de Oliveira destacou a importância da participação feminina na trajetória da instituição.

Em sua fala, ressaltou também o valor da contribuição das pessoas com mais de sessenta anos para a construção do conhecimento coletivo.

Segundo ela, a experiência acumulada ao longo da vida representa uma riqueza que deve dialogar com as novas gerações, fortalecendo a transmissão de saberes e a continuidade da cultura.

Parceria institucional fortalece a cultura

Durante a solenidade, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheira Dulce Benício, destacou a importância da Academia Acreana de Letras para o fortalecimento cultural da sociedade.

Em sua fala, ressaltou que a palavra assume diferentes dimensões na vida pública.

“A palavra, que no Tribunal de Contas é instrumento de decisão e justiça, na Academia se torna consciência e transformação social”, afirmou.

A presidente também registrou o trabalho desenvolvido pela gestão que se encerra e lembrou a parceria entre o Tribunal de Contas e a Academia em diversas iniciativas culturais.

Ao projetar o novo biênio, Dulce Benício ressaltou o papel da instituição na preservação da memória histórica e na defesa dos valores culturais do Acre.

“Ainda enfrentamos grandes desafios na garantia de uma educação básica de qualidade, e a reflexão qualificada da Academia é essencial nesse processo”, observou.

Ela concluiu desejando que a nova gestão seja marcada por realizações, inspiração e contribuição efetiva para a sociedade acreana.

A realização da cerimônia simboliza o diálogo entre instituições públicas e entidades culturais, reforçando o compromisso com a valorização da cultura, da memória e da educação no Acre.

Conheça a Academia Acreana de Letras

Fundação: 17 de novembro de 1937

Sede: Museu dos Povos Acreanos – Rio Branco (AC)

A Academia Acreana de Letras (AAL) é uma organização da sociedade civil de caráter cultural e educacional dedicada à promoção da língua portuguesa, da literatura e da memória intelectual do Acre.

Criada por escritores, jornalistas, juristas e intelectuais que atuavam no estado, a Academia foi inspirada no modelo das academias literárias brasileiras e europeias, especialmente a Academia Brasileira de Letras.

Reconhecida como entidade de utilidade pública desde 1967 e filiada à Federação das Academias de Letras do Brasil, a AAL reúne escritores e personalidades que contribuem para a valorização da cultura e da produção intelectual acreana.

Entre seus principais objetivos estão:

* Cultivar e difundir a língua portuguesa e a literatura brasileira, especialmente a produção acreana;

* Preservar e divulgar a memória de escritores, artistas e intelectuais do estado;

* Promover conferências, seminários, concursos literários e outras atividades culturais;

* Incentivar a leitura e a produção literária;

* Estimular o intercâmbio cultural com instituições do Brasil e do exterior.

Com mais de oito décadas de existência, a Academia Acreana de Letras consolidou-se como um dos principais espaços de valorização da cultura, da história e da literatura do Acre.

Composição completa da diretoria da Academia Acreana de Letras (Triênio 2026–2028)

Diretoria Executiva

* Presidente: José Dourado de Souza

* 1ª Vice-presidente: Edir Figueira Marques de Oliveira

* 2º Vice-presidente: Manoel Coracy Saboia Dias

* 1ª Secretária: Geórgia Pereira Lima

* 2ª Secretária: Maria de Fátima Mendes Cordeiro Silva

* 1º Tesoureiro: Rubicleis Gomes da Silva

* 2ª Tesoureira: Nilda Dantas Pires

Conselho Fiscal

Titulares:

* Elizeu da Costa Melo

* Milton Menezes Junior

* Sebastião Isac de Melo

Suplentes:

* Adelino César Fernandes de Oliveira

* Eduardo de Araújo Carneiro

* Jefferson Henrique Cidreira

Diretores de Departamentos

* Diretor de Assuntos Jurídicos e Normativos – José Barbosa de Moraes

* Diretor de Comunicação e Divulgação – Enilson Amorim de Lima

* Diretor de Convênios e Projetos – Reginâmio Bonifácio de Lima

* Diretora de Editoração e Publicação – Kelen Gleysse Maia Andrade

* Diretora de Eventos, Cerimonial e Protocolos – Lucicleia Barreto Queiroz

* Diretor de Patrimônio Cultural, Literário e Artístico – Dalmir Rodrigues Ferreira

* Diretor de Registro de Imagens e Vídeos – Adalberto Queiroz de Melo

* Diretor de Registro e Controle Patrimonial – José do Carmo Carile

* Diretor de Relações Institucionais – Pedro Ranzi

* Diretor de Sustentabilidade e Meio Ambiente – Claudemir Carvalho de Mesquita.

Texto: Marcos Jorge Dias e Andréia Oliveira

Fotos: Andréia Oliveira