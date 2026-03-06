07/03/2026
ContilPop
“ABC do Sofrimento”: Marvvila lança música inspirada nas dores reais dos términos impulsivos

Marvvila lançou na quinta-feira (5/3) sua mais nova música “ABC do Sofrimento”, feat com o cantor Fabinho. A faixa integra o audiovisual do projeto “Só VAMO”, reforçando a identidade musical que marca essa nova fase da artista, mais madura, popular e conectada às emoções do público.

Com composição assinada por Ayla, John e Gloria, “ABC do Sofrimento” aposta em uma narrativa criativa para traduzir a dor de um término impulsivo. A letra transforma o alfabeto em metáfora para organizar os sentimentos que surgem depois do fim, com versos diretos e altamente identificáveis:

“ABC do sofrimento começa com A de arrependimento, depois o B de bebedeira e C de cerveja e choradeira…”, explica Marvvila

Veja as fotos

Fotos/ Divulgação: Philippe Edington/ Palmer Assessoria de Comunicação
Gravada ao vivo, a música ganha ainda mais força com o encontro das vozes de Marvvila e Fabinho, que entregam uma interpretação intensa e verdadeira, característica marcante da cantora.

“Essa música fala sobre um sentimento que muita gente já viveu: terminar no impulso e depois ter que lidar com o arrependimento. Quando pensei nesse projeto, quis trazer histórias reais, que as pessoas se enxergassem nas letras. E dividir ‘ABC do Sofrimento’ com o Fabinho deixou tudo ainda mais especial, porque ele trouxe uma verdade muito bonita pra canção”, conta Marvvila.

Vivendo uma fase de grande destaque, a artista já coleciona sucessos recentes nas rádios e plataformas digitais, incluindo o feat com Ivete Sangalo e a faixa “Nike e Shortinho”, que seguem em alta entre o público.

O single estará disponível em todas as plataformas digitais desde quinta-feira (05).

