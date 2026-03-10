Abertura do 3º Simpósio do Rim reúne estudantes e profissionais da saúde em Rio Branco

A primeira noite do 3º Simpósio do Rim, realizada no auditório da Uninorte, em Rio Branco, reuniu especialistas, profissionais e estudantes da área da saúde, na última segunda-feira (9). O evento faz parte da programação oficial da 3ª Semana do Rim.

A programação do dia 9 iniciou às 19h, com palestra sobre dados epidemiológicos da doença renal crônica no Brasil e no Acre, ministrada pela médica nefrologista Jarinne Nasserala, fundadora e diretora técnica do Hospital do Rim no Acre. A profissional também é professora do curso de Medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção das doenças renais. O Simpósio, que se estende até esta terça-feira (10), é voltado a profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo atualização científica sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença renal crônica (DRC).

O segundo dia conta com palestras sobre doença renal crônica e poluição, terapias dialíticas, causas urológicas de DRC, dados dos transplantes no Acre, humanização em diálise, e outros temas.

Para quem deseja participar, a programação inicia às 15h, nesta terça, e os participantes podem se inscrever no momento do evento e devem levar 1kg de alimento não perecível. O espaço conta com estandes de várias empresas, como laboratórios, parceiros e cafés.

A abertura do Simpósio contou com a presença de profissionais da Saúde e autoridades, como a coordenadora de Transplante da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), Valéria Monteiro; Coordenadora do curso de Medicina da Uninorte, Dra. Rita Uchoa; representante do Sicoob, Álvaro Júnior; representante da Associação de Pacientes Renais (Apartac), Silvério Júnior; presidente da Fundhacre, Sóron Steiner; nefrologista, Dra. Luciene Pereira de Oliveira; representante do deputado Pedro Longo, Camila Souza; deputado federal Eduardo Velloso; representante GEAP, Antonia Miguelina Vieira; Dra. Priscila Murad e o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Com o tema “Proteger e cuidar de pessoas e proteger o planeta: exame de urina e creatinina para todos”, a 3ª edição da Semana do Rim no Acre segue com programação diversificada até o dia 14 de março. Confira:

Programação oficial da 3ª Semana do Rim

A agenda contempla atividades científicas, esportivas, comunitárias e institucionais:

08/03 – 2ª Corrida do Rim (Uninorte)

09/03 – Sessão Solene na ALEAC + Abertura do 3º Simpósio (Uninorte)

10/03 – 2º dia do Simpósio + Encerramento e Posse da SBN-AC (Uninorte)

11/03 – Torneio de Vôlei

12/03 – Dia D (Neutel Maia) + Ato Solene na Câmara

13/03 – Simpósio do Rim em Brasiléia

14/03 – Gincana Cultural (Ceteac) + Formatura e Cerimônia do Jaleco

