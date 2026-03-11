Ação fluvial de saúde prevê 30 mil atendimentos em comunidades rurais de Rio Branco

Com a expectativa de realizar cerca de 30 mil atendimentos ao longo de 30 dias de missão, a prefeitura de Rio Branco iniciou nesta quarta-feira (11) a Ação de Saúde Rural – Itinerante Fluvial 2026. A operação conta com 72 profissionais de saúde e deve levar consultas, exames e vacinação para mais de 150 comunidades rurais e ribeirinhas localizadas ao longo do Riozinho do Rôla e seus afluentes.

A equipe saiu ainda na manhã desta quarta do porto do Flutuante, no bairro da Base, iniciando uma operação considerada complexa devido às distâncias e à logística necessária para alcançar comunidades de difícil acesso.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a ação já é realizada há vários anos e tem como principal objetivo aproximar os serviços públicos de saúde das populações que vivem na zona rural.

“Hoje nós iniciamos mais uma edição do Saúde Rural, que é essa ação que a Secretaria Municipal de Saúde já há muitos anos vem realizando justamente para levar o serviço de saúde para mais próximo da população, principalmente aqueles que têm maior dificuldade de acesso logístico para chegar às nossas unidades”, afirmou.

A expectativa da secretaria é manter o volume de atendimentos realizado em anos anteriores, que gira em torno de 30 mil procedimentos, entre consultas médicas, exames, vacinação e atendimentos odontológicos. “Nossa expectativa é realizar em média 30 mil procedimentos entre consultas, exames, procedimentos odontológicos e vacinação. Esse tem sido o volume de atendimento que a gente tem feito nos últimos anos e a expectativa é sempre ampliar e qualificar esse serviço”, destacou o secretário.

Equipe completa

A operação envolve 72 profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e equipes de apoio responsáveis pela logística da viagem. Além disso, a equipe também levará para as comunidades praticamente todos os serviços oferecidos nas unidades básicas de saúde do município.

“Todo o serviço que a saúde ordinariamente oferece nas unidades vai embarcar hoje nesses barcos para chegar diretamente às comunidades ribeirinhas”, explicou Rennan Biths.

Os atendimentos serão concentrados em 11 pontos de apoio distribuídos ao longo do Riozinho do Rôla e de afluentes como Vai-se-Vê e Espalha. A partir desses locais, moradores de diferentes comunidades se deslocam em pequenos barcos para receber atendimento.

Serão ofertadas consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, coleta de PCCU, planejamento familiar, vacinação, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, além de exames para diagnóstico de malária e leishmaniose.

Uma das novidades desta edição é a oferta do Implanon, método contraceptivo de longa duração que será disponibilizado nas comunidades atendidas, principalmente como estratégia de prevenção à gravidez precoce. “A gente tem avançado com essa estratégia de combater principalmente a gravidez na adolescência, que ainda é uma realidade forte, principalmente na área rural”, afirmou o secretário.

Prática voltada ao SUS

A médica da família Paola Lima de Souza, que integra a equipe da ação, afirma que participar da missão exige dedicação e disposição para passar um mês longe da rotina da cidade. “Eu tenho 19 anos de formada e 90% da minha prática médica foi voltada para o SUS. Desde antes de me formar eu já queria ter essa prática de trabalhar em ações como essa”, contou.

Mesmo com o desafio de passar cerca de 30 dias longe de casa, a médica afirma que a motivação está no atendimento às populações que mais precisam.